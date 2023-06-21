Глава МЗС Німеччини назвала обов'язкову умову для вступу України в ЄС

Україна має покінчити з "кумівством і корупцією", які панують в країні вже 30 років.

Боротьба зі зловживаннями є обов'язковою умовою для можливого вступу країни до Євросоюзу.

Із такою заявою глава МЗС Німеччини Анналена Бербок виступила 21 червня на конференції в Лондоні, присвяченій повоєнному відновленню України, пише Bild.

Бербок зазначила, що Україна вже досягла успіхів у реформах, особливо у сфері ЗМІ та дотримання принципу верховенства права.

"Позитивні зміни відбуваються "з неймовірною швидкістю", Німеччина активно їх підтримує. Але необхідні подальші кроки, щоб "30 рокам кумівства і, слід прямо сказати, корупції було покладено край"- зауважила Бербок.