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ПОЛІТИКА

Глава МЗС Німеччини розчарована слабким ефектом санкцій проти росії

24 серпня 2023, 11:11
Глава МЗС Німеччини розчарована слабким ефектом санкцій проти росії
Фото: РБК-Україна
Вперше санкції ЄС проти росії були введені у 2014 році за дестабілізацію ситуації в Україні.

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок висловила розчарування щодо недостатньої ефективності економічних санкцій проти росії.

Про це повідомляє DW.

За її словами, "економічні санкції повинні мати економічний ефект, але це не так" у випадку з росією, адже "логіка демократичних країн не діє в автократичних країнах".

"Ми виявили, що за допомогою раціональних рішень, раціональних заходів, які узгоджують між собою цивілізовані уряди, цю війну завершити не вдасться", - наголосила Бербок.

Вперше санкції ЄС проти росії були введені у 2014 році за дестабілізацію ситуації в Україні. 

Обмежувальні заходи значно розширили після того, як 2022 року росія почала повномасштабне вторгнення в Україну. Санкції включають заборону на імпорт російської нафти, відключення низки банків рф від системи SWIFT, а також велику кількість експортних обмежень.

Варто зазначити, що санкції вводять як проти конкретних осіб, так і проти державних і приватних компаній з рф.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну ЄС запровадив 11 пакетів санкцій.

Нещодавно Європейський союз продовжив економічні санкції проти росії, які були введені у відповідь на агресію в Україні. Вони будуть діяти ще щонайменше шість місяців.

Німеччинавійнасанкціі проти росії

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