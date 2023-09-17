Глава МЗС Німеччини закликає реформувати ООН

На думку Бербок, ООН має адаптуватися до реалій ХХІ століття.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок напередодні засідання Ради Безпеки ООН, на якому, зокрема, буде обговорюватися війна рф проти України, закликала до фундаментальних реформ ООН.

Про це повідомляє DW.

Бербок наголосила, що Рада Безпеки ООН, яка все ще представляє світ ХХ століття, більше не відповідає вимогам часу.

На її думку, тільки якщо ООН оновить свою "операційну систему", адаптуючись до світу ХХІ століття, організація у довгостроковій перспективі стане місцем, де міжнародна спільнота зможе спільно вирішувати свої проблеми.

За словами Бербок, Німеччина хоче зробити систему ООН “більш справедливою, більш інклюзивною та більш дієздатною".

"Берлін виступає за послідовну відданість Статуту ООН та його принципам. Скрізь, де ці принципи підриваються або порушуються, ми працюємо разом із нашими партнерами, щоб протидіяти цьому, чи то в Україні, чи деінде", - додала вона.

Відкрите засідання Радбезу ООН відбудеться у межах 78-ї сесії Генасамблеї. На Радбезі виступить, зокрема, канцлер Німеччини Олаф Шольц, головною темою його промови, як очікується, буде війна рф проти України, а також її негативні глобальні наслідки.

Радники Шольца кажуть, що ухвалення будь-яких рішень на цьому засіданні Радбезу не планується. Темою засідання буде найгрубіше порушення, з погляду майже всіх членів Ради Безпеки, міжнародного права з боку рф.