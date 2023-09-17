Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

Глава МЗС Німеччини закликає реформувати ООН

17 вересня 2023, 17:51
Глава МЗС Німеччини закликає реформувати ООН
Анналена Бербок Фото: DW
На думку Бербок, ООН має адаптуватися до реалій ХХІ століття.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок напередодні засідання Ради Безпеки ООН, на якому, зокрема, буде обговорюватися війна рф проти України, закликала до фундаментальних реформ ООН. 

Про це повідомляє DW.

Бербок наголосила, що Рада Безпеки ООН, яка все ще представляє світ ХХ століття, більше не відповідає вимогам часу. 

На її думку, тільки якщо ООН оновить свою "операційну систему", адаптуючись до світу ХХІ століття, організація у довгостроковій перспективі стане місцем, де міжнародна спільнота зможе спільно вирішувати свої проблеми.

За словами Бербок, Німеччина хоче зробити систему ООН “більш справедливою, більш інклюзивною та більш дієздатною". 

"Берлін виступає за послідовну відданість Статуту ООН та його принципам. Скрізь, де ці принципи підриваються або порушуються, ми працюємо разом із нашими партнерами, щоб протидіяти цьому, чи то в Україні, чи деінде", - додала вона.

Відкрите засідання Радбезу ООН відбудеться у межах 78-ї сесії Генасамблеї. На Радбезі виступить, зокрема, канцлер Німеччини Олаф Шольц, головною темою його промови, як очікується, буде війна рф проти України, а також її негативні глобальні наслідки. 

Радники Шольца кажуть, що ухвалення будь-яких рішень на цьому засіданні Радбезу не планується. Темою засідання буде найгрубіше порушення, з погляду майже всіх членів Ради Безпеки, міжнародного права з боку рф. 

НімеччинаООНБербок

Останні матеріали

Український контрнаступ пригальмував через значне посилення росіян військами ВДВ – Том Купер
Політика
Український контрнаступ пригальмував через значне посилення росіян військами ВДВ – Том Купер
16 вересня 2023, 10:00
Борис Джонсон:
Політика
Борис Джонсон: "Чому ми не даємо Україні того, чого вона потребує? Українці хочуть вбивати росіян і виганяти загарбника зі своєї землі"
15 вересня 2023, 18:00
Контрнаступ України всередині росії. Кроки для повалення імперії – Януш Бугайські
Політика
Контрнаступ України всередині росії. Кроки для повалення імперії – Януш Бугайські
Переклад iPress – 15 вересня 2023, 12:15
Святі, громи та блискавки:
Політика
Святі, громи та блискавки: "непроникна російська ППО над Кримом". Частина 3 – Том Купер
15 вересня 2023, 10:00
Обережно, фальшиві пророки війни. Чому експерти так часто помиляються? – Еліот Коен
Cуспільство
Обережно, фальшиві пророки війни. Чому експерти так часто помиляються? – Еліот Коен
Переклад iPress – 14 вересня 2023, 15:53
На Донбасі не вистачає техніки. А на південному напрямку дні невизначеності – Том Купер
Cуспільство
На Донбасі не вистачає техніки. А на південному напрямку дні невизначеності – Том Купер
Переклад iPress – 14 вересня 2023, 11:46
Урок війни в Україні №1. Балакучі військові мікроменеджери-смертники – Ян Каллберг
Технології
Урок війни в Україні №1. Балакучі військові мікроменеджери-смертники – Ян Каллберг
Переклад iPress – 14 вересня 2023, 08:46
Генеральша Зима і маршал Багнюка перекреслювали плани Наполеона, Гітлера. А тепер – і путіна – Мік Раян
Cуспільство
Генеральша Зима і маршал Багнюка перекреслювали плани Наполеона, Гітлера. А тепер – і путіна – Мік Раян
Переклад iPress – 13 вересня 2023, 16:15
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється