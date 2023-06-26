Глава МЗС Німеччини закликала ПАР підтримати Україну
Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок закликала ПАР стати на бік України та прийняти її позицію щодо російського вторгнення.
Про це повідомляє DW.
У гостьовому коментарі перед своїм візитом до країни Бербок назвала важливим голос ПАР на світовій арені.
"Якщо країна Мандели та Десмонда Туту виступає проти несправедливості, світ обов'язково дослухається", - заявила керівник МЗС Німеччини.
За її словами, у Німеччині розуміють, що громадяни ПАР, які живуть за дев'ять тисяч кілометрів, не хочуть втручатися у війну рф проти України.
"Але я хочу закликати кожного поставити собі питання: на яку реакцію я б очікував від міжнародної спільноти, якби ця війна розгорталася в мене по сусідству?", - додала вона.
Бербок також наголосила, що кожна країна у світі має для себе вирішити, чи хоче вона "нормалізувати" дії рф у світі.