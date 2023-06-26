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ПОЛІТИКА

Глава МЗС Німеччини закликала ПАР підтримати Україну

26 червня 2023, 09:52
Глава МЗС Німеччини закликала ПАР підтримати Україну
Фото: РБК-Україна
У гостьовому коментарі перед своїм візитом до країни Бербок назвала важливим голос ПАР на світовій арені.

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок закликала ПАР стати на бік України та прийняти її позицію щодо російського вторгнення.

Про це повідомляє DW.

У гостьовому коментарі перед своїм візитом до країни Бербок назвала важливим голос ПАР на світовій арені.

"Якщо країна Мандели та Десмонда Туту виступає проти несправедливості, світ обов'язково дослухається", - заявила керівник МЗС Німеччини.

За її словами, у Німеччині розуміють, що громадяни ПАР, які живуть за дев'ять тисяч кілометрів, не хочуть втручатися у війну рф проти України.

"Але я хочу закликати кожного поставити собі питання: на яку реакцію я б очікував від міжнародної спільноти, якби ця війна розгорталася в мене по сусідству?", - додала вона.

Бербок також наголосила, що кожна країна у світі має для себе вирішити, чи хоче вона "нормалізувати" дії рф у світі.

ПАРБербоквійна в Україні

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