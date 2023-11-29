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Глава МЗС Німеччини закликала створити над Україною "зимовий щит" – DW

29 листопада 2023, 14:55
Глава МЗС Німеччини закликала створити над Україною
Фото з вільного доступу
Міністерка закликала союзників рівнятися на Берлін.

Українські союзники мають створити над Україною "оборонний щит", щоб убезпечити її від атак окупаційної російської армії у зимовий період.

Про це заявила глава МЗС Німеччини Анналена Бербок, пише DW.

"Метою росії знову є громадянська інфраструктура", - сказала вона у кулуарах зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО у Брюсселі.

За її словами, російські атаки мають позбавити українців взимку електрики та теплої води.

Берлін вже надав Києву електрогенератори та комплекси ППО Patriot, повідомила глава німецького зовнішньополітичного відомства, закликавши й інших союзників України по всьому світу наслідувати цей приклад.

Нагадаємо, у Німеччині заявили про посилення військової допомоги Україні. Берлін посилить військову підтримку України для захисту від російських агресорів як на рівні Європейського союзу, так і на рівні Північноатлантичного альянсу.

БерлінБербоквійна в Україніросія окупанти

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