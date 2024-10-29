Глава МЗС Північної Кореї їде в москву з офіційним візитом

Поїздка представниці зовнішньополітичного відомства Північної Кореї до росії стала вже другою впродовж пів року.

Міністерка закордонних справ Північної Кореї Чхо Сон Хуей вирушила до москви з черговим візитом. Ця поїздка північнокорейської чиновниці до росії проходить на тлі повідомлень про відправлення північнокорейських військових до країни-агресора для надання допомоги у війні проти України.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що глава МЗС КНДР вирушає до російської столиці з офіційним візитом. При цьому ця поїздка представниці зовнішньополітичного відомства Північної Кореї до рф стала вже другою за останні шість місяців.

За даними державних ЗМІ КНДР "KCNA", делегація на чолі з Чоу вирушила до рф у понеділок, однак північнокорейська преса не розкриває деталей візиту.