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Глава МЗС Північної Кореї їде в москву з офіційним візитом

29 жовтня 2024, 08:55
Глава МЗС Північної Кореї їде в москву з офіційним візитом
Фото: з відкритих джерел
Поїздка представниці зовнішньополітичного відомства Північної Кореї до росії стала вже другою впродовж пів року.

Міністерка закордонних справ Північної Кореї Чхо Сон Хуей вирушила до москви з черговим візитом. Ця поїздка північнокорейської чиновниці до росії проходить на тлі повідомлень про відправлення північнокорейських військових до країни-агресора для надання допомоги у війні проти України.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що глава МЗС КНДР вирушає до російської столиці з офіційним візитом. При цьому ця поїздка представниці зовнішньополітичного відомства Північної Кореї до рф стала вже другою за останні шість місяців.
 
За даними державних ЗМІ КНДР "KCNA", делегація на чолі з Чоу вирушила до рф у понеділок, однак північнокорейська преса не розкриває деталей візиту.
 
"Візит глави МЗС КНДР до російської федерації відбувається в рамках стратегічного діалогу – після домовленості про зміцнення зв'язків, досягнутої лідерами наших країн під час червневого саміту 2024 року", – йдеться в повідомленні посольства рф у Пхеньяні в соцмережі.
 
Візит північнокорейського міністра до рф відбувається в той момент, коли НАТО приєдналося до заяв Києва, Вашингтона та Сеула із підтвердженням даних про направлення військ КНДР до росії.

 

КНДРвійна в Українівізит в москвуросія окупанти

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