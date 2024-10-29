Глава МЗС Північної Кореї їде в москву з офіційним візитом
29 жовтня 2024, 08:55
Фото: з відкритих джерел
Поїздка представниці зовнішньополітичного відомства Північної Кореї до росії стала вже другою впродовж пів року.
Міністерка закордонних справ Північної Кореї Чхо Сон Хуей вирушила до москви з черговим візитом. Ця поїздка північнокорейської чиновниці до росії проходить на тлі повідомлень про відправлення північнокорейських військових до країни-агресора для надання допомоги у війні проти України.
Про це повідомляє Reuters.
Зазначається, що глава МЗС КНДР вирушає до російської столиці з офіційним візитом. При цьому ця поїздка представниці зовнішньополітичного відомства Північної Кореї до рф стала вже другою за останні шість місяців.
За даними державних ЗМІ КНДР "KCNA", делегація на чолі з Чоу вирушила до рф у понеділок, однак північнокорейська преса не розкриває деталей візиту.
"Візит глави МЗС КНДР до російської федерації відбувається в рамках стратегічного діалогу – після домовленості про зміцнення зв'язків, досягнутої лідерами наших країн під час червневого саміту 2024 року", – йдеться в повідомленні посольства рф у Пхеньяні в соцмережі.
Візит північнокорейського міністра до рф відбувається в той момент, коли НАТО приєдналося до заяв Києва, Вашингтона та Сеула із підтвердженням даних про направлення військ КНДР до росії.