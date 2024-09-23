Глава МЗС Польщі після скандальної заяви про Крим закликав надати Україні зброю
23 вересня 2024, 20:35
Фото: polradio.pl
Сікорський закликав дати президенту Зеленському засоби, щоб "змінити розрахунки путіна".
Захід повинен залишатися на своєму нинішньому курсі підтримки Києва, щоб Україна виграла війну.
Про це він сказав в інтерв’ю MSNBC, повідомляє PAP.
Відповідаючи на запитання про "план перемоги" президента України Володимира Зеленського, який він, як очікують, представить цього тижня на зустрічах з президентом Джо Байденом і кандидатами у президенти Камалою Гарріс та Дональдом Трампом, Сікорський сказав, що не хоче спекулювати на тому, що міститься в цьому плані. Але, за його словами, ключ до перемоги полягає в наданні Києву більшої фінансової допомоги для підтримки його власної оборонної промисловості.
"Ми повинні дати президенту Зеленському засоби, щоб змінити розрахунки путіна, і засоби для цього – фінансові. Україна має власну оборонну промисловість, якій не вистачає ресурсів, яка має певні вільні потужності, і кілька мільярдів доларів могли б їм дуже допомогти, щоб Путін зрозумів, що він не може перемогти" – сказав Сікорський.
Міністр додав, що вирішенням війни було б відведення військ обох країн за межі їхніх міжнародно визнаних кордонів.
Сікорський також сказав, що війна закінчиться лише тоді, коли путін вирішить, що вторгнення було помилкою, і що він не досягне своїх цілей прийнятною ціною.
"Він ще не дійшов до цього, але його економіка і його здатність посилати сотні тисяч росіян на смерть не є безмежними. Якщо ми не зупинимося на досягнутому, цю війну можна закінчити, відновивши міжнародне право і відновивши міжнародні кордони", – заявив міністр.