Глава МЗС Польщі після скандальної заяви про Крим закликав надати Україні зброю

Сікорський закликав дати президенту Зеленському засоби, щоб "змінити розрахунки путіна".

Захід повинен залишатися на своєму нинішньому курсі підтримки Києва, щоб Україна виграла війну.

Про це він сказав в інтерв’ю MSNBC, повідомляє PAP.

Відповідаючи на запитання про "план перемоги" президента України Володимира Зеленського, який він, як очікують, представить цього тижня на зустрічах з президентом Джо Байденом і кандидатами у президенти Камалою Гарріс та Дональдом Трампом, Сікорський сказав, що не хоче спекулювати на тому, що міститься в цьому плані. Але, за його словами, ключ до перемоги полягає в наданні Києву більшої фінансової допомоги для підтримки його власної оборонної промисловості.

"Ми повинні дати президенту Зеленському засоби, щоб змінити розрахунки путіна, і засоби для цього – фінансові. Україна має власну оборонну промисловість, якій не вистачає ресурсів, яка має певні вільні потужності, і кілька мільярдів доларів могли б їм дуже допомогти, щоб Путін зрозумів, що він не може перемогти" – сказав Сікорський.