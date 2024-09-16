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Глава МЗС Польщі пояснив, чому не варто боятися "ядерних погроз" путіна

16 вересня 2024, 13:35
Глава МЗС Польщі пояснив, чому не варто боятися
Фото: polradio.pl
Глава МЗС Польщі зазначив, що "не розуміє" зволікань зі зняттям обмежень для України на застосування західної зброї.
Заходу не слід серйозно брати до уваги погрози путіна ядерною зброєю через процес щодо зняття обмежень на застосування ЗСУ далекобійної зброї для ударів углиб рф.
 
Про це заявив глава МЗС Польщі Радослав Сікорський в інтерв'ю Європейській правді.
 
"Зі сторони міжнародного права аеродроми, де дислокована стратегічна авіація рф та з яких злітають носії ракет, які завдають ударів по Україні, можуть вважатися легітимною метою для ЗСУ," – сказав він.
 
Глава МЗС Польщі зазначив, що "не розуміє" зволікань зі зняттям обмежень для України на застосування західної зброї — попри "військові злочини, вчинені росією.
 
"Я чую від західних журналістів про "червоні лінії" путіна і про путінські погрози ескалацією. Але ж у нас теж є свої червоні лінії, а про них чомусь ніколи не запитують. А по-друге, я не думаю, що є щось таке, чого путін ще не робив, але зробить у відповідь на наші дії. Я б дуже здивувався, якби він виявився настільки божевільним, щоб почати війну з НАТО. Так саме його погрози ядерної зброї також залишаються порожніми", — сказав Сікорський.
 
Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі вважає, що російський диктатор володимир путін "пускає пил у очі", коли погрожує застосувати ядерну зброю.
 

 

Радослав Сікорськийвійна в Україніросія окупанти

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