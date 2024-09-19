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Глава МЗС Польщі пропонує віддати Крим під мандат ООН

19 вересня 2024, 19:12
Глава МЗС Польщі пропонує віддати Крим під мандат ООН
На це вже відреагували у Меджлісі.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Крим має вирішальну роль у питанні щодо можливих мирних переговорах між Україною і росією і тому одним із варіантів розв'язання питання щодо півострова може стати передача його під мандат ООН.

Про це заявив міністр сказав під час дискусії на 20-й щорічній зустрічі YES у Києві.

"Крим символічно важливий для росії, особливо для путіна, але стратегічно важливий для України. Я не бачу, як можна досягти миру без демілітаризації Криму", - заявив Сікорський.

В цей же час голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров сказав, що заява міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського щодо того, що Крим можна передати під мандат ООН - є неприпустимою.

"Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський публічно припустив, що задля припинення війни Росії проти України, наша держава має поступитися Кримом. Інакше розцінити слова польського дипломата не представляється можливим", - заявив Чубаров.

Він додав, що Меджліс кримськотатарського народу вважає подібні заяви неприпустимими та цинічними. Адже вони не відповідають національним інтересам України, а також правам та інтересам корінного кримськотатарського народу України.

 
ПольщаКриммеджлісРадослав Сікорський

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