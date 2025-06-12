Глава МЗС Польщі: "путін зневажає мирні зусилля Трампа"

Він також закликав до посилення оборони Європи й допомоги Україні.

Прибувши на переговори міністрів закордонних справ Європи в Римі, глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що тривалі атаки росії свідчать про те, що "владімір путін зневажає мирні зусилля президента Дональда Трампа".

Він також наголосив, що Європа посилює свої плани щодо оборони, збільшуючи видатки.

Про це інформує The Guardian.

Говорячи про майбутню зустріч міністрів закордонних справ, він зазначив, що лідери мають "розробити стратегію допомоги Україні в захисті від російських атак".

Сікорський також висловив особливе занепокоєння через тіньовий флот росії — судна, які перевозять великі обсяги нафти під прапорами екзотичних країн або взагалі без прапора — і становлять реальну загрозу для мілководного й закритого моря, такого як Балтійське.