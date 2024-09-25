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ПОЛІТИКА

Глава МЗС Польщі закликав дозволити ЗСУ далекобійні удари по російських цілях

25 вересня 2024, 18:48
Глава МЗС Польщі закликав дозволити ЗСУ далекобійні удари по російських цілях
Фото: polradio.pl
Він додав, що росія системно нищить українську енергетичну інфраструктуру і вже зруйнувала близько 70% об’єктів.

У Польщі не розуміють позиції Сполучених Штатів Америки щодо заборони для України бити західною зброєю вглиб території росії. ЗСУ мають отримати дозвіл на далекобійні удари.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський у коментарі CNN.

Сікорський зазначив, що до усіх держав світу у разі ведення бойових дій існують обмеження, визначені міжнародним гуманітарним правом, проте росія систематично ігнорує їх. 

"Я був у Львові, і там російська ракета вбила цілу родину. Батько дивився, як з-під завалів дістають тіла його дружини та трьох доньок", - нагадав польський міністр.

Він додав, що росія системно нищить українську енергетичну інфраструктуру і вже зруйнувала близько 70% об’єктів. 

"Ракета, яка вбила львівську родину, була випущена російським бомбардувальником, що летів над територією рф і злетів з російського аеродрому. Назвіть мені хоч одну причину, чому Україна не повинна мати можливості знищити того бомбардувальника, вдаривши по тому летовищу. Жертва агресії має право оборонятися, у тому числі ударами по території агресора", - наголосив Сікорський. 

Глава МЗС Польщі також нагадав, що з серпня українські війська вже перебувають у Курській області рф, натякаючи, що це мало б розвіяти побоювання західних союзників щодо реакції Кремля на перетин "червоних ліній".

США зберігають заборону на такі дії, офіційна позиція Британії поки що також не змінилася.

війнаРадослав Сікорськийудари по рф

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