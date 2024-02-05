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ПОЛІТИКА

Глава МЗС Португалії прибув до Києва

05 лютого 2024, 14:29
Глава МЗС Португалії прибув до Києва
Джерело: twitter.com/nestrangeiro_pt
На порядку денному – війна та відновлення України.

Міністр закордонних справ Португалії Жоао Гомеш Кравіньо у понеділок прибув з візитом до України.

Про це він розповів у своєму Twitter (Х), пише "Європейська правда".

"Приємно знову опинитися в Києві, цього разу разом із моїм колегою, міністром освіти Жоао Коштою, щоб підтвердити нашу підтримку відновлення України", – зазначив він.

Міністри приїхали потягом до Києва. Їхній візит – дводенний, а на порядку денному – війна та відновлення України, повідомили окремо у португальському МЗС.

Кравіньо приїздив до України для святкування Дня незалежності у 2022 році.

У травні 2023 року до Португалії їздив глава МЗС Дмитро Кулеба, де проводив переговори з Кравіньо. Тоді стало відомо, що Португалія не передаватиме Україні свої F-16, але готова допомогти з навчанням пілотів.

Португаліявізит в Україну

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