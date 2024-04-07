Глава МЗС росії поїде з візитом до Китаю
07 квітня 2024, 15:15
Фото: ТАСС
Візит має відбутися на початку наступного тижня.
Міністр закордонних справ рф Сергій Лавров відвідає Китай. Візит має відбутися на початку наступного тижня.
Про це повідомляє МЗС КНР.
"На запрошення члена Політбюро ЦК КПК, міністра закордонних справ Ван Ї міністр закордонних справ рф Сергій Лавров 8-9 квітня відвідає Китай із офіційним візитом", - ідеться в повідомленні.
Програму візиту в МЗС Китаю не оприлюднили, проте Лавров, вочевидь, проведе зустріч із китайським колегою, під час якої одним із головних питань, напевно, буде російське вторгнення в Україну.