Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Глава МЗС росії поїде з візитом до Китаю

07 квітня 2024, 15:15
Глава МЗС росії поїде з візитом до Китаю
Фото: ТАСС
Візит має відбутися на початку наступного тижня.
Міністр закордонних справ рф Сергій Лавров відвідає Китай. Візит має відбутися на початку наступного тижня.
 
Про це повідомляє МЗС КНР.

 

"На запрошення члена Політбюро ЦК КПК, міністра закордонних справ Ван Ї міністр закордонних справ рф Сергій Лавров 8-9 квітня відвідає Китай із офіційним візитом", - ідеться в повідомленні.

Програму візиту в МЗС Китаю не оприлюднили, проте Лавров, вочевидь, проведе зустріч із китайським колегою, під час якої одним із головних питань, напевно, буде російське вторгнення в Україну.

 
Пекін, як відомо, декларує нейтралітет стосовно російсько-української війни, проте від її початку істотно прискорив зближення з москвою в усіх сферах. У 2023 році Китай наростив торгово-економічне співробітництво до рекордних понад $240 мільярдів.
 
Лідери Китаю регулярно комунікують із очільниками російського режиму, натомість уникають контактів із керівництвом України.

 

КитайСергій Лавроввійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Українці нарешті вдарили по найближчих російських аеродромах. А росіяни виконали новий рекорд – Том Купер
Політика
Українці нарешті вдарили по найближчих російських аеродромах. А росіяни виконали новий рекорд – Том Купер
Переклад iPress – 05 квітня 2024, 16:42
Фанатизм путіна. Він посилює агресію і змушує робити помилки знов і знов – Лоуренс Фрідман
Політика
Фанатизм путіна. Він посилює агресію і змушує робити помилки знов і знов – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 05 квітня 2024, 12:26
Безпілотники, міномети і кулемети. Як українські сили утримують лінію фронту попри постійні атаки росіян – Дональд Гілл
Cуспільство
Безпілотники, міномети і кулемети. Як українські сили утримують лінію фронту попри постійні атаки росіян – Дональд Гілл
Переклад iPress – 05 квітня 2024, 00:09
Трамп, порно і росіяни. Як рятували соцмережу Трампа від банкрутства – The Guardian
Політика
Трамп, порно і росіяни. Як рятували соцмережу Трампа від банкрутства – The Guardian
Переклад iPress – 04 квітня 2024, 16:50
Просто вибори? Чому єдина народжена в Україні американська конгресвумен не голосуватиме за пакет допомоги Україні – Wall Street Journal та NBC News
Політика
Просто вибори? Чому єдина народжена в Україні американська конгресвумен не голосуватиме за пакет допомоги Україні – Wall Street Journal та NBC News
Переклад iPress – 04 квітня 2024, 12:50
Медведчук і
Політика
Медведчук і "Голос Європи". путін використовує корупцію як зброю, щоб послабити Європу зсередини – Atlantic Council
Переклад iPress – 04 квітня 2024, 09:01
Друзі росії просять ЄС залишити заморожені активи в спокої. Експерти побоюються, що росія може виграти принаймні в судах – Politico
Політика
Друзі росії просять ЄС залишити заморожені активи в спокої. Експерти побоюються, що росія може виграти принаймні в судах – Politico
Переклад iPress – 03 квітня 2024, 16:20
Вимірювання російського успіху в 2024 році. І як нам спровокувати її поразку? – Мік Раян
Cуспільство
Вимірювання російського успіху в 2024 році. І як нам спровокувати її поразку? – Мік Раян
Переклад iPress – 03 квітня 2024, 12:13
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється