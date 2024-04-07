Глава МЗС росії поїде з візитом до Китаю

Міністр закордонних справ рф Сергій Лавров відвідає Китай. Візит має відбутися на початку наступного тижня.

"На запрошення члена Політбюро ЦК КПК, міністра закордонних справ Ван Ї міністр закордонних справ рф Сергій Лавров 8-9 квітня відвідає Китай із офіційним візитом", - ідеться в повідомленні.



Програму візиту в МЗС Китаю не оприлюднили, проте Лавров, вочевидь, проведе зустріч із китайським колегою, під час якої одним із головних питань, напевно, буде російське вторгнення в Україну.

Пекін, як відомо, декларує нейтралітет стосовно російсько-української війни, проте від її початку істотно прискорив зближення з москвою в усіх сферах. У 2023 році Китай наростив торгово-економічне співробітництво до рекордних понад $240 мільярдів.Лідери Китаю регулярно комунікують із очільниками російського режиму, натомість уникають контактів із керівництвом України.