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Глава МЗС України закликав західних партнерів інвестувати в українські технології

06 липня 2025, 14:18
Глава МЗС України закликав західних партнерів інвестувати в українські технології
Фото: МЗС України
"Кожен мікрочіп, в якому відмовлено москві, – це врятоване життя. росія повинна бути позбавлена усіх ресурсів", наголосив Сибіга
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав партнерів України збільшити інвестиції в українські технології і запровадити жорсткіші санкції проти росії.
 
Про це глава української дипломатії написав у мережі Х.
 
Як ідеться у повідомленні Сибіги, оскільки Україні потрібно було захищатися, країна навчилася впроваджувати інновації. Зараз Україна технологічно передова країна, яка досягла успіху у галузі безпілотників, бойового штучного інтелекту, кібербезпеки, цифрового управління та банківської справи, а також в інших галузях.
 
"Ми закликаємо партнерів інвестувати більше в українські технології та допомагати нам у масовому виробництві наших найкращих інновацій. Це взаємовигідне партнерство: ті, хто допомагають нам зараз, отримають безпосередню користь від наших інновацій у майбутньому", – написав Сибіга.
 
Глава української дипломатії додає, що Україна вже робить внесок у трансатлантичну безпеку, запевнивши, що українські технології "зміцнять нас і наших партнерів".
 
Крім того, Андрій Сибіга наголосив на необхідності негайного посилення санкцій проти росії.
 
"Кожен мікрочіп, в якому відмовлено москві, – це врятоване життя. росія повинна бути позбавлена усіх ресурсів для своєї військової машини. Доходи від нафти мають бути скорочені. Доступ москви до технологій має бути повністю припинений. Давайте розширимо технологічний розрив між свободою і тиранією, перетворивши інновації на щит. Не лише для України, але й для усієї трансатлантичної спільноти", – підкреслює очільник МЗС. 
війна в УкраїніМЗСросія окупанти

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