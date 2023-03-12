Глава МЗС закликав владу Німеччини прискорити постачання снарядів

Берлін закликають прискорити вирішення питання.

Уряд Німеччини сповільнює постачання боєприпасів для України.

Про це повідомляє міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю Bild.

За його словами, німецькі оборонні компанії готові постачати боєприпаси українським військовим. Проте наразі затримка виникла на рівні уряду.

"Я думаю, що Німеччина дійсно могла б більше допомогти боєприпасами. З артилерійськими боєприпасами. Ми сіли з українськими представниками та німецькою збройною промисловістю, і німецька промисловість у моїй присутності вимагала від німецького уряду одного: підписаних контрактів. Ми готові доставити. Отже, проблема в уряді", - зазначив він.

Крім того, міністр додав, що не очікує найближчим часом на постачання Україні бойових літаків, оскільки це "дуже складне завдання з логістики та технічної точки зору".

"Тому ми радимо вже зараз розпочати підготовку українських пілотів на західних літаках, щоб, коли буде прийнято рішення про надання літаків, ми не витрачали час чи багато місяців на навчання", - підкреслив глава МЗС.

Раніше повідомлялось, що майже всі країни Європейського Союзу погодили розроблений у Брюсселі план швидкого забезпечення України дефіцитними артилерійськими боєприпасами, які можуть бути передані протягом кількох тижнів.