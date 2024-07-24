Глава МЗС зазначив, що війна в Україні зачепила й інтереси Китаю

Глава МЗС України вказав, що російська агресія вплинула на міжнародну стабільність.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів зустріч із главою МЗС Китаю Ван Ї в Гуанчжоу, під час якої наголосив, що справедливий мир в Україні відповідає стратегічним інтересам Китаю.

Про це повідомляють Reuters, прес-служба МЗС Китаю.

"Україна також хоче йти шляхом миру, відновлення та розвитку. Я переконаний, що це ті стратегічні пріоритети, які ми з вами поділяємо. російська агресія зруйнувала мир і загальмувала розвиток, а кожен новий день війни означає нові порушення гуманності та подальшу ерозію справедливості. Тому потрібно завершити війну проти нашої держави, відновити мир і прискорити відновлення України", - сказав Кулеба на початку зустрічі.

Глава МЗС України вказав, що російська агресія вплинула на міжнародну стабільність, що у свою чергу перешкоджає розвитку торгівлі між Китаєм та Європою.При цьому зазначив, що двосторонні відносини між Китаєм та Україною уже зараз варто розглядати через призму майбутнього членства України в ЄС та відносин Китаю з Європейським Союзом.

"Хочу підтвердити, що ми з вами маємо контакти починаючи ще з 2020 року. … Сьогодні, ми проведемо ґрунтовні та предметні переговори про двосторонні відносини, міжнародний порядок денний і найголовніше - про шлях до миру. Переконаний, що справедливий мир в Україні відповідає стратегічним інтересам Китаю, а роль Китаю як глобальної сили миру є важливою", - додав він.

Переговори Димитра Кулеби та міністра закордонних справ Китаю Ван І тривали понад три години.

Ван Ї наголосив на дружбі та співпраці між Китаєм та Україною, зазначивши, що обидві країни є стратегічними партнерами вже понад десять років. Він також зазначив, що Китай і надалі підтримуватиме зв'язок з Україною, зміцнюватиме взаємну довіру і розвиватиме співпрацю.

Китай пообіцяв продовжувати імпорт продовольства з України та підтримувати логістичні коридори. Ван Ї висловив вдячність Україні за допомогу в евакуації китайських громадян на початку повномасштабного вторгнення рф і сподівається на подальшу безпеку китайського персоналу в Україні.

Ван Ї також обговорив війну в Україні, наголосивши на прихильності Китаю до політичного розв'язання конфлікту та підтримці мирних переговорів.