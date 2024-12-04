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ПОЛІТИКА

Глава НАТО закликає надати Україні більше зброї перед будь-якими мирними переговорами

04 грудня 2024, 08:58
Глава НАТО закликає надати Україні більше зброї перед будь-якими мирними переговорами
Марк Рютте зазначив, що Україна сама вирішує, коли вона готова розпочати переговори з росією.

У вівторок новий Генеральний секретар НАТО Марк Рютте запропонував Україні відкласти будь-які мирні переговори з росією, доки західні союзники не зможуть надіслати достатню військову допомогу, щоб допомогти Києву просунутися вперед на полі бою  і здобути більш сильну позицію на переговорах.

Про це  повідомляє NYT.

Рютте, також наголосив, що саме Україна має вирішити, коли вона готова розпочати переговори з росією.

З огляду на обіцянку обраного президента США Дональда Трампа забезпечити швидке припинення вогню, яке, як побоюються в Україні, буде вигідне росії, а також попри втому від війни, яку можуть відчувати деякі країни Європи,  Рютте закликав членів військового альянсу збільшити поставки зброї, боєприпасів і засобів протиповітряної оборони, перш ніж працювати над перемир'ям.

"Давайте не будемо крок за кроком обговорювати, як може виглядати мирний процес. Краще переконайтеся, що Україна має все необхідне для того, щоб зайняти сильну позицію, коли почнуться ці мирні переговори. Тому я б сказав: більше військової допомоги і менше дискусій про те, як може виглядати мирний процес", – сказав Рютте напередодні дводенних зустрічей міністрів закордонних справ, в тому числі України, в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.

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