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ПОЛІТИКА

Глава НАТО застерігає ЄС від створення "конкуруючої" сили – FT

20 вересня 2024, 18:03
Глава НАТО застерігає ЄС від створення
Фото: 5 канал
Високопоставлені чиновники Альянсу повідомили, що оборонні зусилля ЄС вже відволікають ресурси від існуючих структур НАТО.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, який залишає посаду, застерігає проти того, щоб оборонні зусилля ЄС копіювали або конкурували з очолюваним США військовим альянсом, зважаючи на обмеженість фінансування і людських ресурсів в Європі.

Столтенберг заявив, що прагнення ЄС створити окремі командні структури й заплановані сили швидкого реагування ризикує відвернути ресурси від військового альянсу на чолі з США.

Про це інформує Financial Times.

"Я вітаю більше зусиль ЄС у сфері оборони, але за умови, що вони не будуть копіювати або конкурувати [з НАТО]", — сказав він.

Зокрема, НАТО стурбоване запропонованим розширенням військового штабу ЄС, структури, яка координує військові місії блоку. Посадовці вважають, що запропонований план може ускладнити важливі ланцюги командування під час конфлікту та відволікає робочу силу від недоукомплектованої структури командування НАТО.

Офіційні представники НАТО також незадоволені прагненням ЄС створити свій власний перелік військових стандартів для армій ЄС — з метою впорядкування закупівель і підвищення оперативної сумісності — замість того, щоб використовувати списки НАТО, які існують вже десятиліттями.

НАТОоборонаЄнс Столтенберг

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