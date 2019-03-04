Глава Німецького футбольного союзу подав у відставку через подарунок Суркіса
У журналі Spiegel, вийшла стаття про не задекларовані 78 тисяч євро, які Ґріндель отримав від одного з підрядників Німецького футбольного союзу – компанії DFB-Medien Verwaltungs-Gesellschaft, повідомляє Deutsche Welle.
Ще більшого резонансу набув скандал через дорогий годинник, який Ґріндель отримав від українського олігарха Григорія Суркіса.
На початку тижня газета Bild написала, що декілька років тому Суркіс подарував Ґрінделю годинник вартістю приблизно 6 тисяч євро. А той цей годинник не задекларував, і сказав, що вважає це суто приватним подарунком. Пізніше Ґріндель все ж вибачився за рішення взяти коштовний годинник.
Із Суркісом, який протягом 12 років обіймав посаду глави Федерації футболу України, Ґрінделя пов'язувала спільна робота у виконкомі УЄФА.
Ґріндель керував Німецьким футбольним союзом майже три роки – з квітня 2016 року.
До цього він був фінансовим директором союзу, депутатом Бундестагу і журналістом німецького мовника ZDF. Попри скандали він поки що зберігає свої посади в УЄФА та ФІФА.
Віднині Німецьким футбольним союзом керуватимуть двоє його віце-президентів Райнер Кох та Райнгард Раубалль. Нового президента оберуть на з'їзді 27 вересня.
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