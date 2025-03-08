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Глава німецької розвідки розкрив плани росії щодо НАТО

08 березня 2025, 17:51
Глава німецької розвідки розкрив плани росії щодо НАТО
Фото: з вільного доступу
росія готується перевірити на міцність статтю 5 НАТО, переконаний глава німецької розвідки
росія має намір випробувати на міцність єдність Заходу в контексті п'ятої статті про колективну оборону НАТО.
 
Про це заявив глава Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND) Бруно Каль в інтерв'ю Deutsche Welle.
 
"У росії обговорюють сценарії перевірки надійності п'ятої статті. Ми дуже сподіваємося, що це не відповідає дійсності і що подібне випробування не відбудеться. Однак виключати цього не можна", - заявив він.
 
П'ята стаття НАТО залишається ключовим елементом політики стримування: вона свідчить, що напад на одного з членів НАТО вважається нападом на всіх. За словами Каля, російська влада може спробувати поставити під сумнів готовність західних країн виконувати цей принцип.
 
При цьому він зазначив, що терміни проведення росією такого "випробування" залежать від перебігу війни в Україні.
 
Якщо війна закінчиться раніше 2029 або 2030 року, це дасть змогу росії використовувати свої технічні, матеріальні та кадрові ресурси для створення загрози Європі раніше, ніж передбачалося, зазначив він.
 
"Якнайшвидше закінчення війни в Україні дасть змогу росіянам спрямувати свою енергію туди, куди вони дійсно хочуть, а саме проти Європи", - заявив Каль.
 
За словами глави німецької розвідки, росія бачить майбутній світовий порядок, що нагадує ситуацію в Європі наприкінці 1990-х років, коли захисна присутність НАТО буде відтиснута, а сфера впливу росії буде розширюватися на захід - в ідеалі без американської присутності в Європі.

 

НАТОвійна в Україніросія окупанти

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