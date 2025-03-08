Глава німецької розвідки розкрив плани росії щодо НАТО

росія готується перевірити на міцність статтю 5 НАТО, переконаний глава німецької розвідки

росія має намір випробувати на міцність єдність Заходу в контексті п'ятої статті про колективну оборону НАТО.

Про це заявив глава Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND) Бруно Каль в інтерв'ю Deutsche Welle.

"У росії обговорюють сценарії перевірки надійності п'ятої статті. Ми дуже сподіваємося, що це не відповідає дійсності і що подібне випробування не відбудеться. Однак виключати цього не можна", - заявив він.

П'ята стаття НАТО залишається ключовим елементом політики стримування: вона свідчить, що напад на одного з членів НАТО вважається нападом на всіх. За словами Каля, російська влада може спробувати поставити під сумнів готовність західних країн виконувати цей принцип.