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Глава Офісу президента Богдан пропонує надати російській мові статус регіональної на Донбасі

"Я сам зі Львова, у мене ж там "бандерівці", я за українську мову і я за Україну. Але у нас є проблема, її треба вирішувати. Ми говоримо нескінченно, а нічого не вирішуємо, а треба вирішувати"
Глава Офісу президента Андрій Богдан пропонує надати статус регіональної для російської мови на Донбасі, хоча каже, що проти другої державної мови в Україні.
Глава Офісу президента Богдан пропонує надати російській мові статус регіональної на Донбасі Фото: Анна Стешенко

"Особисто моя думка: я б дозволив Донецьку і Луганську державну - українська, регіональна - російська і за умови, що після цього вони - територія України", - сказав він, інформує "РБК-Україна".

На запитання, що робити, якщо такого ж статусу російської захочуть в інших регіонах Богдан відповів: "Давайте тоді всіх змусимо розмовляти українською? Тоді зупинимося на тому, що Україна - це у нас буде Тернопільська, Львівська та Івано-Франківська області".

"Я сам зі Львова, у мене ж там "бандерівці", я за українську мову і я за Україну. Але у нас є проблема, її треба вирішувати. Ми говоримо нескінченно, а нічого не вирішуємо, а треба вирішувати", - додав він.

Нагадаємо, що міська рада Запоріжжя провалила голосування про скасування рішення щодо надання російській мові в обласному центрі статусу регіональної.

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01 07 2019 15:38
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