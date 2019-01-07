Глава Офісу президента Богдан пропонує надати російській мові статус регіональної на Донбасі
"Особисто моя думка: я б дозволив Донецьку і Луганську державну - українська, регіональна - російська і за умови, що після цього вони - територія України", - сказав він, інформує "РБК-Україна".
На запитання, що робити, якщо такого ж статусу російської захочуть в інших регіонах Богдан відповів: "Давайте тоді всіх змусимо розмовляти українською? Тоді зупинимося на тому, що Україна - це у нас буде Тернопільська, Львівська та Івано-Франківська області".
"Я сам зі Львова, у мене ж там "бандерівці", я за українську мову і я за Україну. Але у нас є проблема, її треба вирішувати. Ми говоримо нескінченно, а нічого не вирішуємо, а треба вирішувати", - додав він.
Нагадаємо, що міська рада Запоріжжя провалила голосування про скасування рішення щодо надання російській мові в обласному центрі статусу регіональної.
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