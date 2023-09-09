Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

Глава Ради ЄС розкритикував рф за безкоштовне постачання зерна до Африки

09 вересня 2023, 18:57
Глава Ради ЄС розкритикував рф за безкоштовне постачання зерна до Африки
Шарль Мішель
Після виходу з угоди росія неодноразово обстрілювала українські порти і зернові склади, що спричинило хвилю звинувачень з боку України і Заходу.

Глава Європейської ради Шарль Мішель розкритикував росію за пропозицію поставити африканським країнам 1 млн тонн зерна.

Про це повідомляє прес-служба Ради ЄС.

"росія в пародії на щедрість пропонує африканським країнам 1 млн тонн зерна. Який цинізм і презирство до африканських країн, коли ми знаємо, що за Чорноморською угодою на сьогоднішній день експортовано понад 30 млн тонн, здебільшого до найбільш вразливих країн", - заявив він. 

При цьому Мішель додав, що маршрути солідарності, альтернативні маршрути, розроблені ЄС, які вже дозволили експортувати 40 млн тонн зерна.

"Пропонується 1 млн тонн - ніби це подарунок. Це абсолютно жахливий цинізм. З іншого боку, є ті, хто дійсно бореться за те, щоб прийти на допомогу найбільш тендітному і вразливому населенню", - заявив глава Ради ЄС. 

Після виходу з угоди росія неодноразово обстрілювала українські порти і зернові склади, що спричинило хвилю звинувачень з боку України і Заходу в тому, що вона використовує продовольство як зброю війни, а світові ціни на зерно знову зросли.

При цьому російський диктатор путін використовував саміт росія-Африка, що проходив у Санкт-Петербурзі наприкінці липня, щоб спробувати надати нового імпульсу зв'язкам країн. Зокрема, він пообіцяв безкоштовно доставити російське зерно протягом найближчих кількох місяців шести країнам-учасницям саміту.

ЄСзерноАфрикавійна в Українірф тероризм

Останні матеріали

Український контрнаступ просувається. На жаль, у росіян є з'єднання та логістика для їхніх потреб на півдні Запорізького фронту – Том Купер
Cуспільство
Український контрнаступ просувається. На жаль, у росіян є з'єднання та логістика для їхніх потреб на півдні Запорізького фронту – Том Купер
Переклад iPress – 08 вересня 2023, 15:28
Німецька інфлюенсерка. Як Аліна Ліпп поширює путінську пропаганду в Німеччині – ZDF
Cуспільство
Німецька інфлюенсерка. Як Аліна Ліпп поширює путінську пропаганду в Німеччині – ZDF
Переклад iPress – 08 вересня 2023, 12:02
Удари України в тилу ворога починають окупатися. Атаки по росії стають сміливішими та частішими – Майкл Вайс і Джеймс Раштон
Технології
Удари України в тилу ворога починають окупатися. Атаки по росії стають сміливішими та частішими – Майкл Вайс і Джеймс Раштон
Переклад iPress – 08 вересня 2023, 00:44
росія – гангстер, а НАТО у панамках і без зброї. Голова Генштабу Польщі вимагає від НАТО агресивніше реагувати на дії росії – The Guradian
Політика
росія – гангстер, а НАТО у панамках і без зброї. Голова Генштабу Польщі вимагає від НАТО агресивніше реагувати на дії росії – The Guradian
Переклад iPress – 07 вересня 2023, 16:37
Ліквідація ворогів та колаборантів в Україні. Дехто занепокоєний відсутністю чіткої стратегії – The Economist
Політика
Ліквідація ворогів та колаборантів в Україні. Дехто занепокоєний відсутністю чіткої стратегії – The Economist
Переклад iPress – 07 вересня 2023, 12:52
Парадигма непослідовності. Республіканці повинні прогнати дух Чемберлена, коли йдеться про Україну – Джон Болтон
Політика
Парадигма непослідовності. Республіканці повинні прогнати дух Чемберлена, коли йдеться про Україну – Джон Болтон
Переклад iPress – 07 вересня 2023, 08:49
Центр сили змістився на Схід. Американські війська слід розмістити в Польщі, а не в Німеччині – Ендрю Міхта
Політика
Центр сили змістився на Схід. Американські війська слід розмістити в Польщі, а не в Німеччині – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 06 вересня 2023, 16:34
Які російські оборонні лінії подолали ЗСУ. Та чому F-16 не стануть панацеєю – Том Купер
Політика
Які російські оборонні лінії подолали ЗСУ. Та чому F-16 не стануть панацеєю – Том Купер
06 вересня 2023, 13:17
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється