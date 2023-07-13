Глава РНБО назвав один із найпозитивніших моментів саміту НАТО

Україна буде членом НАТО, впевнений секретар РНБО.

Україна у майбутньому стане повноцінним членом НАТО, але спочатку потрібно закінчити повномасштабну війну. Це також означає те, що росія провалила свій план тиску на Україну і Захід.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов, коментуючи результати саміту НАТО у Вільнюсі.

"Ми будемо в НАТО, у цьому більше немає сумнівів. Більше того, саме вчорашній день показав, що на мріях росіян про розвиток російської імперії поставлено хрест. Не буде більше існувати російська імперія", — сказав він.

Однією з ключових подій на саміті НАТО у Вільнюсі стало погодження гарантій безпеки для України від країн "Великої сімки".

"Нам надаватимуть допомогу країни з ядерною зброєю", – наголосив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

Він зауважив при цьому, що "мало хто зробив аналіз" спільної декларації країн G7.