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Глава РНБО назвав один із найпозитивніших моментів саміту НАТО

13 липня 2023, 12:55
Глава РНБО назвав один із найпозитивніших моментів саміту НАТО
Данілов
Україна буде членом НАТО, впевнений секретар РНБО.

Україна у майбутньому стане повноцінним членом НАТО, але спочатку потрібно закінчити повномасштабну війну. Це також означає те, що росія провалила свій план тиску на Україну і Захід.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов, коментуючи результати саміту НАТО у Вільнюсі.

"Ми будемо в НАТО, у цьому більше немає сумнівів. Більше того, саме вчорашній день показав, що на мріях росіян про розвиток російської імперії поставлено хрест. Не буде більше існувати російська імперія", — сказав він.

Однією з ключових подій на саміті НАТО у Вільнюсі стало погодження гарантій безпеки для України від країн "Великої сімки".

"Нам надаватимуть допомогу країни з ядерною зброєю", – наголосив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

Він зауважив при цьому, що "мало хто зробив аналіз" спільної декларації країн G7.

НАТОвійна в Україніросія окупантисаміт НАТО

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