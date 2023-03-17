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Глава РНБО: путін планує "глобальний голод"

17 березня 2023, 13:29
Глава РНБО: путін планує
Данілов
Данілов наголосив, що важливо закінчити війну якомога швидше.

Президент росії путін планує скористатися тим, що Україна має обмежені можливості експорту агропродукції

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов у інтерв'ю "Радіо Свобода".

"путін має велике бажання, щоби найближчі рік, два, три з’явилося таке явище, як голод. І те, що ми вже не зможемо постачати стільки продуктів харчування, скільки ми постачали до цього як країна, яка годувала величезну кількість населення у світі, путін буде цим користуватися. І майте на увазі, рік, два, три – ці так звані голодні мігранти мають десь з’явитися. Це один із планів путіна", – сказав Данілов.

Глава РНБО наголосив, саме тому важливо щоб війна закінчилася якомога швидше.

"Чому я й кажу, що з ним треба закінчувати якомога швидше. Тому що це речі, які є абсолютно зрозумілими. Вони є на столі. Але про них ніхто не каже. Це питання світового голоду, який путін програмує, якщо зараз не поставити крапку у цьому питанні. І чому світ не хоче цього зрозуміти, мені важко сказати", – додав Олексій Данілов.

експортРНБОголодПутінагропродукціявійна в Україні

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