Глава Центрального банку росії розлютила еліту різким підвищенням ставок – Bloomberg

Чиновники та бізнесмени, включаючи прем’єр-міністра Михайла Мішустіна, скаржаться путіну, що політика Центробанку заважає реалізації економічних ініціатив уряду.

Глава Центрального банку росії Ельвіра Набіулліна, яка раніше вважалася ключовою фігурою у стабілізації економіки під санкціями, зараз стикається із зростаючою критикою з боку російських чиновників і підприємців.

Як повідомляє Bloomberg, напередодні чергового засідання Центробанку щодо встановлення ставок, яке має відбутися 21 грудня, невдоволення Набіулліною досягло нового рівня. Очікується, що Центробанк підвищить ключову ставку до 23-24% для стримування інфляції, яка у листопаді зросла до 8,88%.

Чиновники та бізнесмени, включаючи прем’єр-міністра Михайла Мішустіна, скаржаться путіну, що політика Центробанку заважає реалізації економічних ініціатив уряду. Водночас, за даними джерел, путін продовжує підтримувати Набіулліну, вважаючи її рішення необхідними.

Банкіри та підприємці заявляють, що високі ставки перешкоджають інвестиціям. Лідер партії "Справедлива Росія" Сергій Миронов публічно звинуватив Центробанк у посиленні інфляції, а глава "Северсталі" Олексій Мордашов закликав переглянути підхід до боротьби з економічними проблемами.

Навіть давні союзники Набіулліної, такі як міністр фінансів Антон Силуанов, почали дистанціюватися від неї. Водночас, окремі бізнесмени, зокрема мільярдер Володимир Потанін, закликають до терпіння, визнаючи складність ситуації.

Ельвіра Набіулліна змушена балансувати між ризиками рецесії, стагфляції та падінням довіри до Центробанку. Надмірне підвищення ставок може призвести до банкрутств і скорочення економічного зростання, тоді як пом’якшення політики загрожує падінням рубля і розгоном інфляції.

Попри заяви про можливе зростання ВВП росії майже на 4% у 2024 році, прогнози на подальші роки виглядають песимістично: МВФ очікує уповільнення до 1,3% у 2025 році.

Нагадаємо, The Economist перераховує показники, за якими українська економіка виглядає кращою за російську. Українська економіка досі на чверть менша, ніж до російського вторгнення у 2022 році, проте одночасно за кількома ключовими показниками перевершує російську.