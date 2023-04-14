Глава української розвідки очікує на "сейсмічні зміни" у рф

Керівник української розвідки Кирило Буданов передбачив розвалення росії, що повпливає на припинення війни.

Очільник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що настав момент для краху росії. За його словами, рф очікують "сейсмічні зміни", які зіграють роль у припиненні війни на користь України.

Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв'ю ABC News.

"Кордони можна змінити. Це штучно створена помилка, і зараз настав момент, щоб ця країна розвалилася", - сказав Буданов.

Крім того, керівник ГУР пообіцяв повернути Кримський півострів, висміяв ядерні загрози російського диктатора володимира путіна та невдалий "зимовий наступ", який приніс окупантам мінімальні успіхи та значні втрати.

Буданов в інтерв'ю також говорив про здатність українських військових досягти успіху в довгоочікуваному контрнаступі проти російських військ, незважаючи на припущення офіційних осіб США, що потенційні досягнення України будуть скромнішими, ніж торішня блискавична операція, яка повернула величезні території під контроль українського уряду.

"Якими будуть результати цих дій? Я думаю, що найближчим часом це всі побачать і відчують", - сказав Буданов.