Матеріали:
Теми:

Глава української розвідки очікує на "сейсмічні зміни" у рф

14 квітня 2023, 12:55
Глава української розвідки очікує на
Фото: РБК-Україна
Керівник української розвідки Кирило Буданов передбачив розвалення росії, що повпливає на припинення війни.

Очільник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що настав момент для краху росії. За його словами, рф очікують "сейсмічні зміни", які зіграють роль у припиненні війни на користь України.

Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв'ю ABC News.

"Кордони можна змінити. Це штучно створена помилка, і зараз настав момент, щоб ця країна розвалилася", - сказав Буданов.

Крім того, керівник ГУР пообіцяв повернути Кримський півострів, висміяв ядерні загрози російського диктатора володимира путіна та невдалий "зимовий наступ", який приніс окупантам мінімальні успіхи та значні втрати.

Буданов в інтерв'ю також говорив про здатність українських військових досягти успіху в довгоочікуваному контрнаступі проти російських військ, незважаючи на припущення офіційних осіб США, що потенційні досягнення України будуть скромнішими, ніж торішня блискавична операція, яка повернула величезні території під контроль українського уряду.

"Якими будуть результати цих дій? Я думаю, що найближчим часом це всі побачать і відчують", - сказав Буданов.

розвідкаБудановвійна в Україніросія окупантирозпад росії

Останні матеріали

Відновленню не підлягає. російський спецназ виснажено, свідчить витік документів Пентагону – Washington Post
Cуспільство
Відновленню не підлягає. російський спецназ виснажено, свідчить витік документів Пентагону – Washington Post
Переклад iPress – 14 квітня 2023, 14:59
Захід підриває український контрнаступ ще до його початку. Наслідок – глобальна війна? – Ендрю А. Міхта
Політика
Захід підриває український контрнаступ ще до його початку. Наслідок – глобальна війна? – Ендрю А. Міхта
Переклад iPress – 14 квітня 2023, 11:43
F-16 не виправлять дисбаланс у повітрі. Бо до них треба надто багато всього плюс ракети – Том Купер
Технології
F-16 не виправлять дисбаланс у повітрі. Бо до них треба надто багато всього плюс ракети – Том Купер
Переклад iPress – 13 квітня 2023, 19:58
На винного у інсайдерському витоку таємних матеріалів Пентагону вийшли журналісти. Геймерів давно використовували російські агенти
Політика
На винного у інсайдерському витоку таємних матеріалів Пентагону вийшли журналісти. Геймерів давно використовували російські агенти
Переклад iPress – 13 квітня 2023, 17:24
Наступ України неминучий: під прицілом вся лінія фронту. Чим більше спекуляцій – тим краще – Філліпс О'Брайен
Політика
Наступ України неминучий: під прицілом вся лінія фронту. Чим більше спекуляцій – тим краще – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 13 квітня 2023, 13:03
Після Бахмута. На що спроможна росія у найближчі місяці – Мік Раян
Політика
Після Бахмута. На що спроможна росія у найближчі місяці – Мік Раян
Переклад iPress – 13 квітня 2023, 10:04
Успішний наступ може завершити війну з росією? Черговий приклад проросійської пропаганди у Foreign Affairs
Політика
Успішний наступ може завершити війну з росією? Черговий приклад проросійської пропаганди у Foreign Affairs
Переклад iPress – 12 квітня 2023, 17:37
Патякання Макрона розлютили союзників України і порадували Пекін. Але французька влада не розділяє його позицію – Washington Post
Політика
Патякання Макрона розлютили союзників України і порадували Пекін. Але французька влада не розділяє його позицію – Washington Post
Переклад iPress – 12 квітня 2023, 13:08
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється