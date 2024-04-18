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ПОЛІТИКА

Глава уряду Нідерландів пропонує викупити ЗРК Patriot для України

18 квітня 2024, 11:33
Глава уряду Нідерландів пропонує викупити ЗРК Patriot для України
Комплекс протиповітряної оборони Patriot Фото: dapd
Марк Рютте заявив, що системи протиповітряної оборони мають вирішальне значення для України.

Україна потребує додаткової кількості систем протиповітряної оборони та ракет до них, оскільки армія РФ інтенсивно завдає ударів ракетами різних типів як по мирних містах, так і по позиціях українських військових. Глава уряду Нідерландів Марк Рютте під час саміту  лідерів Європейського Союзу запропонував викупити ЗРК Patriot у тих країн, які мають ці системи ППО, однак не хочуть їх передавати Україні.

Про це повідомляє The Guardian

"Ми знаємо, що багато країн мають великі запаси систем Patriot, можливо, вони не хочуть постачати їх напряму. Ми можемо купити їх у них та доставити їх в Україну, у нас є гроші. Це має вирішальне значення", - наголосив прем'єр.

Рютте заявив, що надання ракет класу "земля-повітря" є нагальною потребою України.

НідерландиППОвійна в України

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