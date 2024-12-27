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Глава ВООЗ потрапив під обстріл аеропорту в Ємені

27 грудня 2024, 08:55
Глава ВООЗ потрапив під обстріл аеропорту в Ємені
Фото: з вільного доступу
Щонайменше двоє людей загинули

У четвер, 26 грудня, генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреїсус разом зі своєю командою потрапив під обстріл аеропорту у столиці Ємену Сані.

Про це він повідомив у соцмережі X(Twitter).

"Коли ми збиралися сісти на літак із Сани, аеропорт зазнав авіабомбардування. Один із членів екіпажу нашого літака отримав поранення", – написав Гебреїсус.
 
За його словами, щонайменше двоє людей загинули. На летовищі в результаті обстрілу пошкоджено диспетчерську вежу, злітно-посадкову смугу та зал вильоту:
 
"Усього за кілька метрів від того місця, де ми були. Нам потрібно буде зачекати, поки буде відремонтовано пошкодження аеропорту, перш ніж ми зможемо вилетіти", – зазначив гендиректор ВООЗ.
 
Нагадаємо, цього дня авіація Ізраїлю завдала ударів по столиці Ємену Сані, контрольованій хуситами. В офіційній заяві Цахал ідеться про те, що метою ударів була "інфраструктура, яку використовує терористичний режим хуситів для військової активності" в аеропорту Сани, а також дві електростанції та інфраструктура в портових містах Ходейда і Рас Канатіб у західній частині Ємену.

 

ВООЗобстріливійна в Україніросія окупанти

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