Глава ВООЗ потрапив під обстріл аеропорту в Ємені

Щонайменше двоє людей загинули

У четвер, 26 грудня, генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреїсус разом зі своєю командою потрапив під обстріл аеропорту у столиці Ємену Сані.

Про це він повідомив у соцмережі X(Twitter).

"Коли ми збиралися сісти на літак із Сани, аеропорт зазнав авіабомбардування. Один із членів екіпажу нашого літака отримав поранення", – написав Гебреїсус.

За його словами, щонайменше двоє людей загинули. На летовищі в результаті обстрілу пошкоджено диспетчерську вежу, злітно-посадкову смугу та зал вильоту:

"Усього за кілька метрів від того місця, де ми були. Нам потрібно буде зачекати, поки буде відремонтовано пошкодження аеропорту, перш ніж ми зможемо вилетіти", – зазначив гендиректор ВООЗ.