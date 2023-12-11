Глава ЄК: Перемога росії в Україні загрожує європейським сусідам

Фон дер Ляєн попередила, що перемога росії в Україні чревата загрозами для її європейських сусідів, деякі з яких є членами Європейського союзу.

Засідання Європейської ради, заплановане на 14 і 15 грудня, - це можливість для Єврокомісії підтвердити, що Європа підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно.

Про це заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє Le Parisien.

"Ми завдячуємо нашим нинішнім миром і процвітанням перемозі союзників у Другій світовій війні, а також миру, який став можливий завдяки будівництву Європи і захисту НАТО. Українці борються за те ж саме, і наш обов'язок і наші інтереси - стояти на їхньому боці стільки, скільки буде потрібно", - заявила вона.

Фон дер Ляєн попередила, що перемога росії в Україні чревата загрозами для її європейських сусідів, деякі з яких є членами Європейського союзу.

"російський диктатор владімір путін не приховує своїх амбіцій щодо відтворення росії з імперськими масштабами минулого. Тому перемога росії вплине на стабільність нашого континенту, нашу здатність жити в мирі та наше довгострокове процвітання", - наголосила вона, додавши, що "тільки українці повинні визначити умови для справедливого та міцного миру".

На початку листопада Єврокомісія у звіті рекомендувала почати переговори про вступ України до Євросоюзу. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто відразу заявив, що Будапешт виступає проти відкриття діалогу.

Водночас прем'єр Угорщини Віктор Орбан закликав топчиновників Євросоюзу не порушувати питання вступу України до блоку на майбутньому саміті. Ба більше, угорський прем'єр погрожує заблокувати рішення про початок переговорів про євроінтеграцію України на саміті ЄС, який відбудеться 14-15 грудня.