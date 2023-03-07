Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

Глава Єврокомісії може претендувати на пост генсека НАТО

07 березня 2023, 14:28
Глава Єврокомісії може претендувати на пост генсека НАТО
Фото: з вільного доступу
Це станеться за умови, якщо її не переоберуть до Єврокомісії.

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен може претендувати на пост генерального секретаря НАТО.

Про це повідомляє La Repubblica.

За даними видання, фон дер Ляйен вже розпочала підготовку до такого кроку кілька тижнів тому.

Крім того, голова Єврокомісії 7 березня вирушить до Канади та США. Видання наголошує, що її поїздку слід "розглядати в іншому світлі", тобто з можливим висуненням як кандидата на роль генсека НАТО.

За інформацією італійської газети, на літньому саміті НАТО у Вільнюсі члени альянсу намагатимуться продовжити повноваження Єнса Столтенберга, термін яких закінчується у вересні, ще на рік. Термін повноважень фон дер Ляйен спливає влітку 2024 року.

Газета зазначає, що Урсула фон дер Ляйен стала б "ідеальним рішенням" для США, оскільки Вашингтон давно розглядає на цій посаді жінку.

НАТОУрсула фон дер Ляєн

Останні матеріали

Відверта брехня генерала гєрасімова, лоботомія та покарання. гєрасімов придатний лише для того, щоб постати перед судом – The Economist
Політика
Відверта брехня генерала гєрасімова, лоботомія та покарання. гєрасімов придатний лише для того, щоб постати перед судом – The Economist
Переклад iPress – 07 березня 2023, 14:04
Крах росії. Місце в першому ряду на деколонізацію російської
Політика
Крах росії. Місце в першому ряду на деколонізацію російської "культури" – Едвард Лукас
Переклад iPress – 07 березня 2023, 10:50
Битва за Бахмут. Наближається фінал? – Мік Раян
Політика
Битва за Бахмут. Наближається фінал? – Мік Раян
Переклад iPress – 06 березня 2023, 16:17
Перенесіть війну в росію. Поразка рф має статися на її теренах – експосадовці Пентагону
Політика
Перенесіть війну в росію. Поразка рф має статися на її теренах – експосадовці Пентагону
Переклад iPress – 06 березня 2023, 13:26
Кінець битви за Бахмут. Перемога за тим, хто зберіг свої війська та якнайбільше виснажив супротивника – Філліпс О'Брайен
Політика
Кінець битви за Бахмут. Перемога за тим, хто зберіг свої війська та якнайбільше виснажив супротивника – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 06 березня 2023, 10:16
Озброєння Україні надається надто мало та надто пізно. Але росіяни не прорвали оборону у Бахмуті – Том Купер
Озброєння Україні надається надто мало та надто пізно. Але росіяни не прорвали оборону у Бахмуті – Том Купер
Переклад iPress – 04 березня 2023, 16:33
Таємна зброя путіна в енергетиці. Як стартував у кремлі колишній банкір Morgan Stanley Паша
Політика
Таємна зброя путіна в енергетиці. Як стартував у кремлі колишній банкір Morgan Stanley Паша "перекладач" Сорокін – Wall Street Journal
Переклад iPress – 03 березня 2023, 16:14
Нові штурмові загони зсрф змінюють тактику ведення бойових дій росії в районі Бахмута. Тим часом Україна готується до контрнаступу – Джан Касапоглу
Політика
Нові штурмові загони зсрф змінюють тактику ведення бойових дій росії в районі Бахмута. Тим часом Україна готується до контрнаступу – Джан Касапоглу
Переклад iPress – 03 березня 2023, 12:07
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється