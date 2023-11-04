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ПОЛІТИКА

Глава Єврокомісії прибула до Києва

04 листопада 2023, 09:27
Глава Єврокомісії прибула до Києва
Урсула фон дер Ляєн. Фото: EPA/UPG
Візит відбувається напередодні того, як Єврокомісія має рекомендувати почати переговори про вступ України в ЄС.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн прибула в Київ. Вона, зокрема, зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє народний депутат Ярослав Железняк у Telegram-каналі.

Візит відбувається напередодні того, як Єврокомісія має рекомендувати почати переговори про вступ України в ЄС.

Як відзначив Железняк, очікується виступ Урсули фон дер Ляйєн перед парламентом. 

Після повномасштабного російського вторгнення Україна подала заявку на вступ до Євросоюзу. Спочатку Україна стала кандидатом на вступ в ЄС, а щоб перейти до наступного етапу - переговорів про членство - потрібно було виконати сім рекомендацій Єврокомісії.

Станом на зараз Україна фактично виконала всі визначені рекомендації. Очікується, що 8 листопада Єврокомісія порекомендує ЄС почати переговори з Україною про членство.

ЄврокомісіяУрсула фон дер Ляєнвізит в Україну

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