Глава Єврокомісії закликала Трампа об'єднатися проти торговельної політики Китаю

Фон дер Ляєн звинуватила Пекін у “підриві світової торгівлі”.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у понеділок, 16 червня, спробувала "знайти спільну мову" з президентом США Дональдом Трампом, розкритикувавши експортні обмеження Китаю на матеріали, що використовуються для виробництва автомобілів, акумуляторів і вітрових турбін.

Про це повідомляє Politico.

Під час сесії, присвяченій глобальній економіці на саміті G7 у Канаді, фон дер Ляєн розкритикувала Пекін за те, що він підриває світову торгівлю, надаючи субсидії для розвитку власних компаній, згідно з заявою ЄС. Глава ЄК звинуватила Китай у тому, що він перетворює на зброю свою панівну позицію у виробництві та переробці критично важливої сировини, а також ігнорує правила глобальної торгівлі, щоб підірвати позиції конкурентів.

"Коли ми зосереджуємо свою увагу на тарифах між партнерами, це відволікає нас від реального виклику, який загрожує всім нам", - сказала фон дер Ляєн у гострому коментарі у присутності Трампа, який сидів поруч за круглим столом з лідерами країн G7.

"У цьому питанні Дональд має рацію — існує серйозна проблема", - додала вона, закликавши президента США об'єднати зусилля зі своїми союзниками для вирішення “торговельних дисбалансів” з Китаєм, а не запроваджувати тарифи проти своїх союзників.

Брюссель місяцями намагався переконати Трампа не націлюватися на ЄС у своїй торговельній війні, стверджуючи, що співпраця щодо промислової політики Китаю є найкращим способом забезпечити рівні торговельні умови.

"Китай зосередився на підриві захисту інтелектуальної власності, великих субсидіях з метою домінування у світовому виробництві та ланцюгах поставок. Це не ринкова конкуренція — це навмисне спотворення", - сказала фон дер Ляєн.

Голова Єврокомісії також звинуватила Пекін у наповненні світових ринків дешевою продукцією, що субсидується державою, і закликала країни G7 боротися з домінуванням Китаю в сировинному секторі.

Фон дер Ляєн принесла на зустріч “реквізит”: магніт, який має вирішальне значення для важливих галузей європейської промисловості, таких як виробництво автомобілів і вітрових турбін.

Але в той час як глава Єврокомісії у своїх коментарях прямо розкритикувала Китай, G7 загалом може бути не такою сміливою. У проєкті заяви за підсумками саміту, з яким ознайомилося видання Politico, лідери G7 пообіцяли реалізувати "план дій" країн групи щодо критично важливих корисних копалин. Але в проєкті заяви безпосередньо не вказується Китай, а лише побічно згадується “неринкова політика і практика в секторі критично важливих корисних копалин”.

Фон дер Ляєн також окремо зустрілася з Трампом і заявила, що обидві сторони “прискорять роботу” над укладенням "хорошої та справедливої" торговельної угоди.