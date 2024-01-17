Глава Єврокомісії заявила про початок перевірки законодавства України

Урсула фон дер Ляєн: "Серця мільйонів українців сповнилися радістю та надією, коли ми оголосили про відкриття переговорів про вступ".

Європейський Союз розпочинає перевірку законодавства України для початку переговорів про вступ.

Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час виступу в Європейському парламенті.

Вона також анонсувала формування переговорної рамки щодо членства України в Євросоюз.

"Ми розпочинаємо процес скринінгу та формуємо рамку переговорів. А тим часом ми також почнемо працювати над нашими реформами, нашими власними реформами", – зазначила фон дер Ляєн.

За її словами, йдеться про розширення до 35 країн-членів Євросоюзу.

"Серця мільйонів українців сповнилися радістю та надією, коли ми оголосили про відкриття переговорів про вступ. Народ України важко боровся, щоб досягти цього не лише на полі бою. Але також через роботу демократичних інституцій", – наголосила фон дер Ляєн.

Президентка ЄК нагадала, що Євросоюз погодився на початок переговорів з Молдовою, а Грузії надали статус кандидата на членство.

Фон дер Ляєн також додала, що країни Західних Балкан є частиною європейської спільноти.