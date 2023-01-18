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Глава Євроради підтримав постачання танків Україні

18 січня 2023, 13:40
Глава Євроради підтримав постачання танків Україні
Фото: з вільних джерел
Президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що виступає за надання Україні танків, включно з іншими необхідними видами озброєння.

Про це він сказав на пленарній сесії Європарламенту у Страсбурзі, повідомляє NEWSROOM.

Він зазначив, що українці майже рік протистоять російській агресії, а москва продовжує реалізувати стратегію руйнування й терору. Мішель нагадав європейським парламентарям про активні бої у районі Бахмута та Соледара, а також про ракетний удар по Дніпру.

Глава Євроради виступив за надання українській армії сучасних танків і закликав країни-члени ЄС ухвалити це рішення.

"Ми, Євросоюз, продовжимо підтримувати їх (українців, - ред.) стільки, скільки буде необхідно. Ми продовжимо військову підтримку завдяки розширенню Європейського фонду з підтримання миру. Зараз час діяти. Україні терміново потрібно більше озброєння, і особисто я виступаю за те, щоби надати Україні танки", - сказав Мішель.

Нагадаємо, екс-командувач НАТО в Європі Веслі Кларк закликав США і західних партнерів України серйозніше поставитися до питання про військову допомогу Києву.

ЄСЄвропарламентШарль Мішель

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