Глава Євроради закликає переходити в режим "воєнної економіки"

Також він додав, що Європейський союз стикається з найбільшою проблемою безпеки з часів Другої світової війни.

Європейському союзу потрібно надати Україні достатньо допомоги для того, щоб зупинити рф. Європі необхідно підготуватися до оборони і перейти в режим воєнної економіки.

Про це заявив президент Європейської ради Шарль Мішель, повідомляє La Libre Belgique.

Також він додав, що Європейський союз стикається з найбільшою проблемою безпеки з часів Другої світової війни.

За словами глави Євроради, через два роки після початку війни стало зрозуміло, що росія не зупиниться в Україні, як вона не зупинилася в Криму десять років тому.

"росія продовжує свою тактику дестабілізації - у Молдові, Грузії, на Південному Кавказі, на Західних Балканах і навіть далі, на африканському континенті", - написав він.

Мішель додав, що росія становить серйозну військову загрозу європейському континенту та глобальній безпеці.

"Якщо ми не відреагуємо належним чином на рівні ЄС і не надамо Україні достатню допомогу, щоб зупинити росію, ми будемо наступними", - заявив він.

Далі Мішель уточнив, що Європа має бути добре підготовленою з точки зору оборони і перейти в режим воєнної економіки. Він вважає, що настав час взяти на себе відповідальність за власну безпеку.

"Ми більше не можемо покладатися на інших або залежати від виборчих циклів у Сполучених Штатах чи деінде ще", - заявив глава Євроради.

Мішель вважає, що Європа має зміцнити потенціал як України, так і Європи, щоб захистити демократичний світ. Сильніша Європа також допоможе зміцнити альянс НАТО і поліпшити колективну оборону.

Також Мішель повідомив, що зміцнюючи європейську обороноздатність, необхідно гарантувати, що Україна отримає те, що їй потрібно на полі бою.

За його словами, українським солдатам терміново потрібні кулі, ракети і системи ППО для контролю над небом.

"Ми повинні використовувати європейський бюджет для купівлі військової техніки для України - давайте використовувати непередбачені доходи від пов'язаних російських активів для купівлі зброї для України", - сказав він.