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Глава Євроради закликав Вірменію і Азербайджан до деескалації

У світлі останніх подій поговорив з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим і прем’єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном. Я закликав до термінової деескалації та повного припинення вогню. Ситуація в регіоні складна – ЄС прагне працювати з партнерами для подолання напруженості заради процвітання та стабільності Південного Кавказу
Глава Євроради Шарль Мішель у розмові з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим та прем'єром Вірменії Ніколом Пашиняном закликав до термінової деескалації та припинення вогню.
Глава Євроради закликав Вірменію і Азербайджан до деескалації Фото: afp.com
Про це повідомляє "Європейська правда".
 
"У світлі останніх подій поговорив з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим і прем’єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном. Я закликав до термінової деескалації та повного припинення вогню. Ситуація в регіоні складна – ЄС прагне працювати з партнерами для подолання напруженості заради процвітання та стабільності Південного Кавказу", - написав Мішель у Twitter.
 
Нагадаємо, Вірменія та Азербайджан заявили про загострення ситуації на спірній території, звинувативши одне одного в провокації.
 
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16 11 2021 17:18
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