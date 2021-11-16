НОВИНИГлава Євроради Шарль Мішель у розмові з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим та прем'єром Вірменії Ніколом Пашиняном закликав до термінової деескалації та припинення вогню.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Глава Євроради закликав Вірменію і Азербайджан до деескалації
У світлі останніх подій поговорив з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим і прем’єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном. Я закликав до термінової деескалації та повного припинення вогню. Ситуація в регіоні складна – ЄС прагне працювати з партнерами для подолання напруженості заради процвітання та стабільності Південного Кавказу
Фото: afp.com
Про це повідомляє "Європейська правда".
"У світлі останніх подій поговорив з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим і прем’єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном. Я закликав до термінової деескалації та повного припинення вогню. Ситуація в регіоні складна – ЄС прагне працювати з партнерами для подолання напруженості заради процвітання та стабільності Південного Кавказу", - написав Мішель у Twitter.
Нагадаємо, Вірменія та Азербайджан заявили про загострення ситуації на спірній території, звинувативши одне одного в провокації.
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16 11 2021 17:18 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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