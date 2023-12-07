За словами журналістів, Сергій Наришкін заявив, що Вашингтону потрібно перестати допомагати Україні, адже вона і так нібито отримала занадто багато ресурсів Заходу.

Глава зовнішньої розвідки росії Сергій Наришкін закликав США припинити підтримку України. Він пригрозив Вашингтону "другим В'єтнамом".

Про це пише видання Reuters.

За словами журналістів, Захід надав Україні понад 246 мільярдів доларів у вигляді фінансової допомоги та озброєнь. Наришкін же назвав Україну "чорною дірою", яка викачує все більше ресурсів.

"Зрештою США ризикують створити "другий В'єтнам", і кожній новій американській адміністрації доведеться спробувати з цим справлятися", — написав Наришкін у статті для журналу СЗР "Оперативник розвідки".

Видання зазначило, що війна у В'єтнамі, по суті, була одним із конфліктів часів "Холодної війни" між Сходом і Заходом, у якому Сполучені Штати воювали разом із силами Південного В'єтнаму проти півночі, яку підтримували комуністичні Китай і Радянський Союз. У 1975 році війна закінчилася перемогою комуністичних сил.