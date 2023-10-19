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Главою МЗС Словаччини може стати політик, який багато брехав про Україну

19 жовтня 2023, 20:53
Главою МЗС Словаччини може стати політик, який багато брехав про Україну
Фото: turmnenie.ru
Кандидатуру Бланара як нового очільника словацького МЗС обговорюють вже тривалий час.

У створюваному новою коаліцією уряді Словаччини міністром закордонних справ може стати одіозний політик Юрай Бланар.

Про це стало відомо порталу Aktuality.

У матеріалі йдеться, що кандидатуру Бланара як нового очільника словацького МЗС обговорюють вже тривалий час. За даними журналістів, його розглядали на цю посаду ще тоді, коли урядові переговори були на початковій стадії. Також розглядали кандидатуру дипломата Мирослава Лайчака, але він не прийняв пропозицію партії Smer-SD, яку очолює Роберт Фіцо. Також розглядали кандидатуру Марека Естока, який раніше працював послом Словаччини у Франції.

Раніше повідомляли, що МЗС мав тимчасово очолити сам Фіцо, але врешті-решт йому вдалося переконати Бланара, який спочатку неохоче приймав пропозицію.

Юрай Бланар є колишнім інженером без дипломатичного досвіду, був головою Жилінського краю. Після повномасштабного вторгнення рф в Україну він регулярно відзначався скандальними, а інколи й брехливими заявами щодо війни.

Зокрема, він називав війну в Україні "конфліктом між рф і США". Як і Роберт Фіцо, Бланар виступає проти передачі Україні зброї, заявляючи, що це послаблює оборону Словаччини.

Він стверджував, що конфлікт між рф і Україною радикально поглибився вже "під час так званого Майдану в 2013 році, і його руйнівні наслідки тривають донині".

За словами Бланара, лідери України "мовчать про крайній український націоналізм". Він також заявляв, що наслідком Революції гідності у 2014 році "стала фрагментація України і громадянська війна".

У 2014 році, коли рф окупувала Крим і частину Донецької і Луганської областей, Бланар заявляв, що "Україна воює проти власного народу". Також він казав, що Україні слід зосередитись "на забезпеченні прав російськомовних мешканців",

МЗССловаччинапарламентвійна в Україніросія окупанти

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