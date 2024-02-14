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Главу Пентагону виписали з лікарні

14 лютого 2024, 10:49
Главу Пентагону виписали з лікарні
Глава Пентагону США Ллойд Остін
Міністра оборони США Ллойда Остіна виписали з лікарні.

Він розпочав свої повноцінні обов'язки, пише сайт Пентагону.

"Після консультації з медичним персоналом міністра Остіна випустили з Національного військово-медичного центру Волтера Ріда сьогодні приблизно о 15:30 за місцевим часом", - заявили в Пентагоні.

Лікарі радять Остіну відновитись і виконувати свої обов'язки дистанційно з дому протягом певного часу і повернутися до роботи в Пентагоні вже наступного тижня. 

Остін має повний доступ до несекретних і секретних систем зв'язку, потрібних для виконання своїх обов'язків.

На сайті Пентагону вже опубліковано анонс вступного слова Остіна до 19-ї зустрічі у форматі Рамштайн, яку він має провести сьогодні. 

Нагадаємо, що 11 лютого Остіна шпиталізували через проблеми з сечовим міхуром і провели нехірургічну процедуру для поліпшення стану.

 
лікарняПентагонОстін

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