Главу Пентагону виписали з лікарні

Міністра оборони США Ллойда Остіна виписали з лікарні.

Він розпочав свої повноцінні обов'язки, пише сайт Пентагону.

"Після консультації з медичним персоналом міністра Остіна випустили з Національного військово-медичного центру Волтера Ріда сьогодні приблизно о 15:30 за місцевим часом", - заявили в Пентагоні.

Лікарі радять Остіну відновитись і виконувати свої обов'язки дистанційно з дому протягом певного часу і повернутися до роботи в Пентагоні вже наступного тижня.

Остін має повний доступ до несекретних і секретних систем зв'язку, потрібних для виконання своїх обов'язків.

На сайті Пентагону вже опубліковано анонс вступного слова Остіна до 19-ї зустрічі у форматі Рамштайн, яку він має провести сьогодні.

Нагадаємо, що 11 лютого Остіна шпиталізували через проблеми з сечовим міхуром і провели нехірургічну процедуру для поліпшення стану.