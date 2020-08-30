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Глави Федеральних резервних банків: відновлення економіки США буде повільним

Харкер, також зазначив сигнали деякого поліпшення ситуації на ринку праці, додавши при цьому, що позитивний імпульс вже сповільнилося
Глави Федеральних резервних банків Клівленда і Філадельфії Лоретта Местер і Патрік Харкер заявили, що не очікують швидкого відновлення американської економіки після коронакризи.
Глави Федеральних резервних банків: відновлення економіки США буде повільним Фото: з вільних джерел

Про це вони заявили виступаючи на CNBC, зазначає "Економічна правда".

"Я впевнена, що відновлення буде повільним, нові складності ще попереду", - заявила Местер.

За її словами, буде потрібно якийсь час, щоб зрозуміти, як буде розвиватися ситуація далі, і "стимулююча монетарна політика буде дуже важлива в цей період".

Харкер, також зазначив сигнали деякого поліпшення ситуації на ринку праці, додавши при цьому, що позитивний імпульс вже сповільнилося.  Скорочення виплат безробітним, за його словами, чинитиме тиск на споживчі витрати.

Нагадаємо, що економіка США за 2 квартал року скоротилася на 37%

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30 08 2020 14:15
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