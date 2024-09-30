Глави європейських МЗС проведуть екстрену зустріч щодо Близького Сходу

Вони обговорять стан справ після вбивства лідера "Хезболли".

У понеділок, 30 вересня, міністри закордонних справ ЄС проведуть відеоконференцію, у ході якої обговорять ситуацію на Близькому Сході.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на заяву високого представника Євросоюзу Жозепа Борреля.

Зокрема, міністри обговорять поточний стан справ після вбивства Ізраїлем лідера терористичного угруповання "Хезболла" Хасана Насралли в Бейруті та ізраїльських повітряних ударів з того моменту.

Нагадаємо, на Близькому Сході зростає напруженість між Ізраїлем та "Хезболлою", яка підтримується Іраном. Державний департамент США наказав деяким співробітникам свого посольства в Бейруті та членам їхніх сімей залишити Ліван на тлі ескалації. Проте про закриття посольства наразі не йдеться.