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ПОЛІТИКА

Глави європейських МЗС проведуть екстрену зустріч щодо Близького Сходу

30 вересня 2024, 15:35
Глави європейських МЗС проведуть екстрену зустріч щодо Близького Сходу
Фото: Українська правда
Вони обговорять стан справ після вбивства лідера "Хезболли".

У понеділок, 30 вересня, міністри закордонних справ ЄС проведуть  відеоконференцію, у ході якої обговорять ситуацію на Близькому Сході.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на заяву високого представника Євросоюзу Жозепа Борреля.

Зокрема, міністри обговорять поточний стан справ після вбивства Ізраїлем лідера терористичного угруповання "Хезболла" Хасана Насралли в Бейруті та ізраїльських повітряних ударів з того моменту.

Нагадаємо, на Близькому Сході зростає напруженість між Ізраїлем та "Хезболлою", яка підтримується Іраном. Державний департамент США наказав деяким співробітникам свого посольства в Бейруті та членам їхніх сімей залишити Ліван на тлі ескалації. Проте про закриття посольства наразі не йдеться.

Близький СхідЖозеп Боррель

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