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ПОЛІТИКА

Глави МЗС країн Північної Європи прибули з візитом до Одеси

28 квітня 2023, 17:17
Глави МЗС країн Північної Європи прибули з візитом до Одеси
Джерело: twitter.com/DmytroKuleba
Міністри відвідали, зокрема, Одеський порт, щоб ознайомитися з динамікою реалізації Чорноморської зернової ініціативи.

Міністри закордонних справ Естонії, Литви, Латвії, Данії, Швеції, Норвегії, Ісландії та заступник державного секретаря МЗС Фінляндії прибули до Одеси з робочим візитом.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Я щиро радий вітати справжніх друзів із країн Північної Європи та Балтії в Одесі. Не пригадую, щоб була колись в Одесі така кількість глав МЗС одночасно. Якщо це вперше, то ми раді встановити новий стандарт. І не дарма початок візиту відбувся на конференції з відновлення Одеської області. Це чіткий сигнал. І я дуже радий, що міністри відгукнулися на мою пропозицію взяти участь у конференції", – сказав Кулеба на брифінгу.

Міністри відвідали, зокрема, Одеський порт, щоб ознайомитися з динамікою реалізації Чорноморської зернової ініціативи.

Теми, які також обговорили лідери МЗС:

- підготовка до саміту НАТО у Вільнюсі, координація подальших кроків;

- початок переговорів щодо вступу України до ЄС. Кулеба очікує, що рішення ухвалять до кінця року;

- створення Спеціального трибуналу щодо злочину російської агресії.

"Учора до групи країн приєдналася сусідня Молдова, очікуємо на нові країни. Коаліція на підтримку створення спецтрибуналу росте", – зазначив Кулеба.

Глава українського МЗС нагадав, що п’ять місяців тому міністри в такому самому складі відвідали Київ.

"Вирішили, що наступна наша зустріч має відбутися в Криму. Будемо працювати над досягненням цієї мети", – додав очільник українського зовнішньополітичного відомства.

Нагадаємо, сьогодні, 28 квітня, до Києва з візитом прибули президент Чехії Павел та президентка Словаччини Чапутова.

Зеленський подякував чеському колезі за візит, а також відмітив, що Чехія з перших днів допомагала Україні.

Пізніше президент зустрівся з очільницею Словаччини. Зеленський подякував їй за підтримку українських громадян, армії та за допомогу у відновленні України.

МЗСвізитКулеба

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