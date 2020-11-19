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Глави МЗС п'яти країн зажадали від Китаю дотримання автономії Гонконгу

Дискваліфікація членів законодавчих зборів є "частиною узгодженої кампанії, спрямованої на те, щоб змусити замовкнути всі критичні голоси", а також діями, спрямованими на "обмеження свободи активних засобів масової інформації Гонконгу"
Глави зовнішньополітичних відомств Австралії, Канади, Нової Зеландії, Великої Британії і США зажадали від влади Китаю дотримуватися своїх зобов'язань щодо автономії Гонконгу.
Глави МЗС п Гонконг. Фото: AFP

"Ми, будучи провідними членами міжнародної спільноти, очікуємо, що Китай буде виконувати свої міжнародні зобов'язання і свій обов'язок перед народом Гонконгу", - йдеться в спільній заяві глав МЗС п'яти країн, розміщеній на сайті американського Держдепартаменту, інформує "Інтерфакс-Україна".

У ній наголошується: "Ми настійно закликаємо центральну владу Китаю переглянути дії проти обраного законодавчого органу Гонконгу і негайно поновити на посаді членів законодавчої ради".

Глави МЗС п'яти країн висловили думку, що дискваліфікація членів законодавчих зборів є "частиною узгодженої кампанії, спрямованої на те, щоб змусити замовкнути всі критичні голоси", а також діями, спрямованими на "обмеження свободи активних засобів масової інформації Гонконгу".

"Ми закликаємо Китай зупинити дії щодо позбавлення народу Гонконгу права обирати своїх представників відповідно до Спільної декларації і основного закону", - наголосили вони.

Раніше Постійний комітет Всекитайських зборів народних представників визначив процедуру дискваліфікації членів законодавчих зборів Гонконгу. Вони можуть бути позбавлені повноважень, якщо їх дії носять антидержавний характер. До цих дій віднесено заклики щодо проголошення незалежності Гонконгу, відмову від визнання суверенітету материка над мегаполісом, заклики до іноземного втручання та інші дії, що загрожують національній безпеці.

Відповідно до цих положень чотири депутати законодавчих зборів Гонконгу вже були позбавлені мандатів.

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19 11 2020 09:56
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