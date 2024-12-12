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ПОЛІТИКА

Глави МЗС ухвалили Берлінську декларацію на підтримку України

12 грудня 2024, 20:50
Глави МЗС ухвалили Берлінську декларацію на підтримку України
В МЗС пояснили, що Берлінська декларація підтвердила міцну солідарність і рішучу підтримку України з боку партнерів у цей вирішальний момент протистояння російській агресії.

У Берліні відбулась зустріч глав зовнішньополітичних відомств Британії, Іспанії, Італії, Німеччини, Польщі, Франції, України та представниці ЄС із закордонних справ та політики безпеки. За підсумками зустрічі міністри ухвалили Берлінську декларацію.

Про це повідомляється на сайті Міністерства закордонних справ України.

В МЗС пояснили, що Берлінська декларація підтвердила міцну солідарність і рішучу підтримку України з боку партнерів у цей вирішальний момент протистояння російській агресії. 

"З важливих елементів документу слід відзначити, що декларація чітко зазначає, що метою зусиль є перемога України. Документ наголошує, що переговори про мир для України не можуть проводитися без України та без європейців на її боці",- додали в міністерстві.

Міністри також підтвердили, що стійка безпека Європи нерозривно пов’язана з відновленням всеохоплюючого, справедливого та сталого миру для України на основі міжнародного права, включно зі Статутом ООН, з повною повагою до суверенітету і територіальної цілісності України.

"Важливо, що документ висловлює подальшу підтримку Формулі миру як надійному шляху до такого миру", - сказали в МЗС.

Берлінська декларація, за даними МЗС, чітко наголошує на підтримці партнерами України на її незворотному шляху до повної євроатлантичної інтеграції, включно з членством у НАТО, а також на шляху до вступу в ЄС.

Міністри також наголосили на готовності збільшення військової, економічної та фінансової допомоги Україні, включно з мобілізацією додаткового європейського фінансування, а також вони готові швидко реалізувати рішення Групи Семи щодо виділення Україні кредиту в 50 млрд доларів США для покриття її нагальних потреб, включно з військовими потребами.

Документ наголошує на підтримці права України на самооборону в захисті від російської агресії та суворо засуджує подальшу ескалацію з боку росії

Декларація засвідчує намір й надалі обмежувати нарощування російських військових спроможностей та чинити додатковий тиск на джерела доходів кремля, в тому числі від енергетики, а також готовність до надання України міцних безпекових гарантій, включно з надійною довгостроковою військовою та фінансовою підтримкою.

війнаЄвросоюзпідтримка України

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