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Глави МЗС України та Іраку провели переговори

17 квітня 2023, 16:38
Глави МЗС України та Іраку провели переговори
Фото: Уніан
Сторони домовилися відкрити нову сторінку двосторонніх відносин.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час візиту до Іраку обговорив експорт зерна і формулу миру.

Про це йдеться у повідомленні МЗС України.

У повідомленні йдеться, що це перший візит глави МЗС України до Іраку з 2012 року, він відбувається в контексті втілення домовленостей, досягнутих під час телефонної розмови Президента України Володимира Зеленського та Прем‘єр-міністра Іраку Мухаммада Шіа Ас-Судані 10 квітня.

Глава української дипломатії провів у Багдаді переговори із віцепрем’єр-міністром, міністром закордонних справ Іраку Фуадом Хусейном.

МЗС поінформувало, що міністр розповів іракському колезі про зусилля українських Сил оборони із відбиття російської агресії та звільнення захоплених територій. Він приділив окрему увагу Формулі миру Президента Володимира Зеленського задля встановлення справедливого та довготривалого миру в Україні. Глави МЗС окремо обговорили питання експорту українських зернових.

Міністри домовилися провести ближчим часом консультації на рівні низки міністерств України та Іраку, аби активізувати співпрацю в сферах торгівлі, освіти та цифровізації.

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