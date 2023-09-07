Глобальний фонд надасть Україні $165 млн на боротьбу з туберкульозом

Глобальний фонд надасть Україні грант на наступні 3 роки в $165 млн для програм профілактики, виявлення і лікування резистентного туберкульозу.

Про це заступник міністра охорони здоров'я головний державний санітарний лікар Ігор Кузін написав на Facebook-сторінці.

"Зараз Україна перебуває на етапі підготовки до отримання грантів на 2024–2026 роки. Кошти, понад 165 млн доларів, будуть спрямовані на програми профілактики серед уразливих категорій населення, виявлення та лікування резистентного туберкульозу, сприятимуть розширенню доступу пацієнтів до якісних та сучасних послуг профілактики, діагностики, лікування", - йдеться в дописі.

Головний державний санітарний лікар додав, що Україна співпрацює з Глобальним фондом у подоланні епідемії ВІЛ та туберкульозу вже 20 років. З початку війни Глобальний фонд не лише переформатував діючі програми, а й забезпечив додаткову підтримку українцям та країні: від супроводу пацієнтів до закриття критичних потреб у препаратах.

Наразі триває етап обговорення спільних проєктів і стратегій дій у межах підготовки до отримання грантів.