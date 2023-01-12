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ПОЛІТИКА

Глобальний саміт миру заплановано на річницю російського вторгнення, - посол

12 січня 2023, 15:56
Глобальний саміт миру заплановано на річницю російського вторгнення, - посол
Фото: Главком
Глобальний саміт миру відбудеться в Нью-Йорку в річницю повномасштабного вторгнення РФ в Україну – 24 лютого
Про це повідомив посол в Анкарі Василь Бондар, передає турецька агенція Anadolu.
 
Саміт відбудеться у штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку.
 
Боднар заявив, що Україна готова до миру, і тому раніше вустами президента запропонувала відповідну формулу. Він нагадав: президент Володимир Зеленський на саміті "Великої двадцятки" (G20) окреслив план досягнення миру. Ініціативи з 10 пунктів охоплюють такі питання, як безпека України та регіону в цілому, продовольча, енергетична безпека, виведення російських військ з української території.
 
Нагадаємо, Україна раніше пропонувала до кінця лютого 2023 року провести анонсований саміт щодо запропонованої Києвом "формули миру", в ролі посередника розглядається генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш. В ООН на цю ідею відреагували дуже обережно.
РосіявійнаООНУкраїнаокупанти

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