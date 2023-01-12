Глобальний саміт миру заплановано на річницю російського вторгнення, - посол

Глобальний саміт миру відбудеться в Нью-Йорку в річницю повномасштабного вторгнення РФ в Україну – 24 лютого

Саміт відбудеться у штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку.

Боднар заявив, що Україна готова до миру, і тому раніше вустами президента запропонувала відповідну формулу. Він нагадав: президент Володимир Зеленський на саміті "Великої двадцятки" (G20) окреслив план досягнення миру. Ініціативи з 10 пунктів охоплюють такі питання, як безпека України та регіону в цілому, продовольча, енергетична безпека, виведення російських військ з української території.

Нагадаємо, Україна раніше пропонувала до кінця лютого 2023 року провести анонсований саміт щодо запропонованої Києвом "формули миру", в ролі посередника розглядається генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш. В ООН на цю ідею відреагували дуже обережно.