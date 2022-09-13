CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ інвестиційній компанії Goldman Sachs вважають, що країни Європи успішно переживуть зиму без російського газу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Goldman бачить, що Європа добре підготувалася до зими без російського газу
Різке зростання цін на спотовому ринку цього літа вже призвело до значного скорочення попиту на газ, особливо з боку промислових клієнтів, тому споживання газу в Європі цьогоріч буде меншим, ніж у попередні роки
Фото: oilreview.kiev.ua
Про це повідомляє Investing.
Зазначається, що у своїх примітках клієнтам аналітики Goldman Sachs повідомили, що вони очікують падіння цін на газ для країн північно-західної Європи до 100 євро за мегават-годину в першому кварталі наступного року, що майже вдвічі менше нинішнього рівня.
Прогнози експертів Goldman Sachs ґрунтуються на тому, що Європа добре підготувалася до сезону пікового попиту, заповнивши сховища швидше, ніж зазвичай, завдяки агресивним закупівлям на світовому ринку зрідженого природного газу, яким вона замінює обсяги, що більше не надходять через російські трубопроводи.
Крім того, зазначають вони, різке зростання цін на спотовому ринку цього літа вже призвело до значного скорочення попиту на газ, особливо з боку промислових клієнтів, тому споживання газу в Європі цьогоріч буде меншим, ніж у попередні роки.
В Goldman Sachs підкреслили, що високі обсяги зберігання газу на початку сезону дозволять накопичити в них більше "блакитного палива", ніж зазвичай, додавши, що за їхніми очікуваннями, газосховища ЄС все ще будуть заповнені на 20% на кінець березня наступного року.
Нагадаємо, що хоча ціни все одно значно перевищують середні показники останніх років, вони вже впали більш ніж на 40% у порівнянні з рекордно високим рівнем на початку вересня.
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