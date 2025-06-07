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ПОЛІТИКА

Гольф-клуб Трампа провалив санітарну перевірку: зафіксовано численні порушення

07 червня 2025, 08:57
Гольф-клуб Трампа провалив санітарну перевірку: зафіксовано численні порушення
Фото: reuters.com
Санітарна інспекторка Сумера Хуррам зафіксувала 18 порушень.

Національний гольф-клуб Трампа в Бедмінстері, що належить Trump Organization і є одним з улюблених місць колишнього президента США Дональда Трампа, отримав лише 32 бали зі 100 можливих під час санітарної перевірки, проведеної минулого місяця окружним департаментом охорони здоров’я Сомерсета. Інспекція виявила численні порушення, зокрема прострочене молоко, відсутність мила біля раковини та неналежне зберігання харчових продуктів.

Про це пише NYT.

Санітарна інспекторка Сумера Хуррам зафіксувала 18 порушень, з яких 9 були класифіковані як критичні, включаючи порушення температурного режиму зберігання сирого м’яса, недостатнє укомплектування раковин засобами гігієни та несправну посудомийну машину. Особливо занепокоєння викликала нездатність відповідального шеф-кухаря продемонструвати базові знання з безпеки харчових продуктів.

Після вказаних порушень клубу було наказано негайно усунути недоліки. Повторна перевірка показала значні покращення — оцінка зросла до 86 балів, проте інспектор все ще виявила нові критичні порушення, зокрема порушення температурного режиму зберігання продуктів у кавоварці.

У відповідь на результати перевірки генеральний менеджер Trump National Девід Шутценхофер звинуватив органи охорони здоров’я в упередженості:

"Очевидно, що це не що інше, як політично мотивована атака. Ніколи раніше ми не були свідками такої ворожості з боку департаменту", — заявив він.

Департамент охорони здоров'я округу Сомерсет відмовився обговорювати перевірки. Про первинний огляд клубу раніше повідомляв Forbes.

Пресслужба Trump Organization не надала коментарів щодо конкретних підстав для таких звинувачень у політичній упередженості.

Варто зазначити, що в той же день інший заклад харчування в тому самому окрузі отримав схожий низький бал — 33 — за аналогічні порушення, що ставить під сумнів виключність випадку з клубом Трампа.

Гольф-клуб у Бедмінстері, розташований на 520 акрах, був відкритий у 2004 році і з того часу став знаковим об'єктом у портфелі Trump Organization. Він неодноразово приймав високопрофільні події, а сам Дональд Трамп використовував його як літню резиденцію під час свого президентства.

Гольф-клубДональд Трамп

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