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"Голос" веде переговори про об'єднання з сімома партіями - Притула

Партія "Голос" веде переговори про об'єднання з представниками семи українських політичних партій право-центристського спрямування, заявив кандидат у мери Києва, заступник голови партії Сергій Притула в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".
"Голос" веде переговори про об Фото: з вільних джерел

"Давайте я не буду спойлерити, але переговори тривають наразі із сімома партіями на паралельних курсах. З кимось вони глибші, з кимось поки що поверхневі, але ці зустрічі відбуваються регулярно", - сказав Притула в інтерв'ю агентства "Інтерфакс-Україна".

Раніше він згадував, що в списках партії "Голос" до Київради йдуть люди, які раніше представляли правоцентристські політсили "ДемАльянс", "Сила людей", "Самопоміч" і "Рішучі громадяни". За словами Притули, після завершення об'єднавчих процесів, пропозицію приєднатися до проекту отримає і партія "Європейська солідарність".

"Так, звісно, коли ми завершимо об'єднавчі якісь процеси, ми запропонуємо Петру Олексійовичу і його політичній силі вливатися в нас. Дуже буде цікаво, якщо він скаже "Ні" - буде дурна ситуація, адже в такому разі він розпорошуватиме голоси патріотів", - вважає заступник голови партії.

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13 10 2020 14:56
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